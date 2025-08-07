  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı
Takip Et

Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı

AKM’de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen tören sonrası CHP lideri Özel’e yumruklu saldırıda bulunan şahıs, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Zanlı hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı
Takip Et

AKM çıkışında CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan bugün 2. kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya SEGBİS bağlantısı ile katılan Tengioğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi. Bir sonraki duruşma 4 Eylül'e ertelendi. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu bugün (7 Ağustos Perşembe) ikinci kez hakim karşısına çıktı. 

Tengioğlu hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi. 

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Tengioğlu, SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme, Tengioğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verirken bir sonraki duruşma 4 Eylül'e ertelendi.

Tengioğlu'nun ifadesi

İlk duruşmada savunma yapan sanık Tengioğlu, olay günü evinden çıkıp Taksim Meydanı'na doğru yürüdüğünü söyleyerek, ‘'Bir kalabalık vardı, cenaze olduğunu söylediler ve oraya doğru yürüdüm. O sırada AKM önünde Özgür Özel'in olduğunu gördüm, kendisine hitaben ‘çocukların peşini bırakın, kan akıtmayın' şeklinde söylemde bulundum. Bunun üzerine orada bir arbede yaşandı, bu sırada tokat atmış olabilirim fakat kesinlikle planlı bir şekilde hareket etmedim. Kimseden bir talimat da almadım, yönlendirilmedim de. Olay tamamen doğal bir şekilde gerçekleşmiştir, beraatımı talep ederim'' ifadelerini kullanmıştı.

Özel’e düzenlediği saldırının ardından Tengioğlu hakkındaki gerçekler bir bir ortaya dökülmüş, Tengioğlu’nun 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl hapiste kaldığı ortaya çıkmıştı.

ING Türkiye’nin aktif büyüklüğü 231,9 milyar TL seviyesine ulaştıING Türkiye’nin aktif büyüklüğü 231,9 milyar TL seviyesine ulaştıŞirket Haberleri

 

Burdur’da toplu ulaşıma zam yapıldı: İndi-bindi ücreti 29 lira olduBurdur’da toplu ulaşıma zam yapıldı: İndi-bindi ücreti 29 lira olduGündem

 

Gündem
Bolu’da ormanlık alanda yangın: Ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor
Bolu’da ormanlık alanda yangın: Ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
Muğla'da insanlık dışı olay! Çarptığı kadını ezerek kaçmaya çalıştı (Video)
Muğla'da insanlık dışı olay! Çarptığı kadını ezerek kaçmaya çalıştı (Video)
Artvin'de şap alarmı: Hayvanların neredeyse tamamı etkilendi
Artvin'de şap alarmı: Hayvanların neredeyse tamamı etkilendi
THY, Kerkük seferlerine yeniden başlıyor
THY, Kerkük seferlerine yeniden başlıyor
Gebze Belediyesi üniversiteye giren gençlere 10 bin TL destek verecek
Gebze Belediyesi üniversiteye giren gençlere 10 bin TL destek verecek