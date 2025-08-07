Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı

AKM çıkışında CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan bugün 2. kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya SEGBİS bağlantısı ile katılan Tengioğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi. Bir sonraki duruşma 4 Eylül'e ertelendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu bugün (7 Ağustos Perşembe) ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Tengioğlu hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Tengioğlu, SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme, Tengioğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verirken bir sonraki duruşma 4 Eylül'e ertelendi.

Tengioğlu'nun ifadesi

İlk duruşmada savunma yapan sanık Tengioğlu, olay günü evinden çıkıp Taksim Meydanı'na doğru yürüdüğünü söyleyerek, ‘'Bir kalabalık vardı, cenaze olduğunu söylediler ve oraya doğru yürüdüm. O sırada AKM önünde Özgür Özel'in olduğunu gördüm, kendisine hitaben ‘çocukların peşini bırakın, kan akıtmayın' şeklinde söylemde bulundum. Bunun üzerine orada bir arbede yaşandı, bu sırada tokat atmış olabilirim fakat kesinlikle planlı bir şekilde hareket etmedim. Kimseden bir talimat da almadım, yönlendirilmedim de. Olay tamamen doğal bir şekilde gerçekleşmiştir, beraatımı talep ederim'' ifadelerini kullanmıştı.

Özel’e düzenlediği saldırının ardından Tengioğlu hakkındaki gerçekler bir bir ortaya dökülmüş, Tengioğlu’nun 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl hapiste kaldığı ortaya çıkmıştı.