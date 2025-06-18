CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti Üyesi, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, 4 Mayıs'ta cenaze töreninin yapıldığı İstanbul Beyoğlu’ndaki AKM’den çıkarken bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

İddianame düzenlendi, istenen ceza belli oldu

CHP lideri Özgür Özel'e saldırıya ilişkin iddianame tamamlandı. Habertürk'te yer alan habere göre savcı, tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun isnat edilen eylemle ilgili olarak müşteki Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisinin halen Genel Başkanı olduğu ve aynı zamanda milletvekili sıfatına haiz olduğu, şüphelinin alınan ifadesi de dikkate alındığında söz konusu eylemi müştekinin gerçekleştirmiş olduğu kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiğinin sabit olduğu belirtildi.

Bu nedenle şüphelinin “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Saldırgan Tengioğlu'nun 2004 yılında iki çocuğunu öldürüp, ikisini de yaraladığı, hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.