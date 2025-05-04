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CHP lideri Özgür Özel'e saldırıya MHP'den ilk tepki!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için AKM'ye gitti.Tören çıkışında CHP lideri Özgür Özel'e saldırı gerçekleşti. MHP'li Erkan Akçay, CHP lideri Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkin, "Özel'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Hiçbir gerekçesi olamaz" dedi.

Haber Merkezi
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CHP lideri Özgür Özel'e saldırıya MHP'den ilk tepki!
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen Sırrı Süreyya Önder anma törenine katıldı. Törenin ardından Özel’e yönelik bir saldırı gerçekleşti. Saldırıya ilişkin açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınıyorum, hiçbir şekilde mazur gösterilemez” ifadelerini kullandı.

MHP'den ilk tepki

MHP Meclis Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Özel'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Korumaların işi burada görev yapmaktır. Bir takım bantlama faaliyetlerinde bulunmak değildir. Dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. Olayın mahiyeti yakın saatlerde daha net bir şekilde ortaya çıkar. Hiçbir gerekçesi olamaz. Neticede siyaseti halk içerisinde yürütüyorsunuz. Allah korusun herkesin başına gelebilir. O zaman bir kaos kargaşa doğar. Siyaseti normalleştirmek toplumu da gerilimlerden uzak tutmakta büyük fayda var." dedi.

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