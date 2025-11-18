CHP Lideri Özgür Özel’in dokunulmazlık fezlekesinin gerekçesi açıklandı

TBMM Başkanlığı’na, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın da aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları iletildi. Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında söyledikleri nedeniyle açılan davanın ardından basının karşısına çıkarak açıklama yaptı. Bu konuşmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

“Tehdit” ve “Hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İBB operasyonlarında görevli olduğunu söylediği Cahit Cihad Sarı'nın masasındaki beyaz Toros simgesini eleştirdiği için “Tehdit” ve “Hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Hakkında soruşturma başlatılan Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin de Meclis’e sunulduğu öğrenildi.

Fezlekenin, Özel’in 16 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı konuşmada, “Akın Gürlek ve Cahit Sarı’ya hakaret ettiği” gerekçesiyle hazırlandığı belirtildi. CHP Lideri Özel’in, “Kamu görevlisine hakaret ettiği” savunuldu.