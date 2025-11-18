  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP Lideri Özgür Özel’in dokunulmazlık fezlekesinin gerekçesi açıklandı
Takip Et

CHP Lideri Özgür Özel’in dokunulmazlık fezlekesinin gerekçesi açıklandı

CHP Lideri Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla TBMM’ye sunulan fezlekenin gerekçesi belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Lideri Özgür Özel’in dokunulmazlık fezlekesinin gerekçesi açıklandı
Takip Et

TBMM Başkanlığı’na, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın da aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları iletildi. Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında söyledikleri nedeniyle açılan davanın ardından basının karşısına çıkarak açıklama yaptı. Bu konuşmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

“Tehdit” ve “Hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İBB operasyonlarında görevli olduğunu söylediği Cahit Cihad Sarı'nın masasındaki beyaz Toros simgesini eleştirdiği için “Tehdit” ve “Hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Hakkında soruşturma başlatılan Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin de Meclis’e sunulduğu öğrenildi.

Fezlekenin, Özel’in 16 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı konuşmada, “Akın Gürlek ve Cahit Sarı’ya hakaret ettiği” gerekçesiyle hazırlandığı belirtildi. CHP Lideri Özel’in, “Kamu görevlisine hakaret ettiği” savunuldu.

Bangladeş'in eski Başbakanı Hasina, idam cezasına tepki gösterdiBangladeş'in eski Başbakanı Hasina, idam cezasına tepki gösterdiDünya

 

Böcek ailesi faciası: Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktıBöcek ailesi faciası: Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktıGündem

 

Gündem
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle