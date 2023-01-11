CHP limanlarda süre uzatımını AYM’ye götürüyor

ANKARA (EKONOMİ) CHP'nin limanlarda işletme süresini 49 yıla kadar uzatan kanununu Anayasa Mahkemesine (AYM) götüreceği bildirildi.

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Grup Başkanvekili Engin Altay ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un “limanların işletme haklarının 49 yıla uzatılması” ve “sendikalı kamu görevlilerine verilen toplu sözleşme ikramiyesinde sendikalara yüzde 2 üye şartı getirilmesi”ni düzenleyen maddelerinin iptali için bugün saat 15:00’te Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.