CHP, Malatya'da 2 belediye meclis üyesini ihraç etti

CHP Malatya İl Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Yazıhan Belediye Meclis Üyeleri Abdullah Günhan ve Erdal Delikaya hakkında oy birliği ile kesin ihraç kararı verildi. Kurul ayrıca, partiden ayrılmak istemediklerini belirten meclis üyeleri Mehmet Gürbüz ve Mehmet Ağoğlan hakkında 1 yıl süreyle partiden geçici çıkarma cezası uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan, parti ile bağlarını sürdürmek istediklerini ifade eden Hüseyin Demirel ve Mehmet Ali Barut hakkında ise uyarı cezası verildi. Söz konusu 6 belediye meclis üyesinin, daha önce partiden ihraç edilen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'e destek açıklaması yapmıştı.