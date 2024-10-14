CHP Merkez Yönetim Kurulu ‘İmamoğlu ve yeni vergi paketi’ gündemiyle toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı. Toplantıya Genel Başkan Özgür Özel başkanlık ediyor. Parti genel merkezindeki toplantı saat 13.20'de başladı.

İmamoğlu hakkındaki yargı süreci ele alınacak

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK'de, anayasa çalışmaları ve buna ilişkin tartışmalar, yeni vergi paketi, ekonomi, iç ve dış gelişmeler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreci gündeme gelecek.

Özgür Özel’in doğu ziyaretleri de gündemde

MYK'de, Özel'in 23-27 Ekim arasında Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı kapsayacak ziyaretleri ele alınacak.