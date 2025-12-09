CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır partisinden istifa etti!

CHP yönetimi, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır hakkında disiplin sürecini başlattı. Merkez Yönetim Kurulu, Çakır’ı tedbirli kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi’ne sevk etti.

Çakır, bir süre önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, hakkındaki iddialar karşısında partisinin sessiz kaldığını söyleyerek CHP’li milletvekillerini protesto etmesiyle gündeme gelmişti.

Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu

“Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım.”

Hasan Ufuk Çakır kimdir?

1963 yılında Mersin'de doğan Hasan Ufuk Çakır, 1997-2004 yılları arasında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı Akdeniz İhracatçı Birliklerinde (AKİB) Şube Müdürü olarak görev yaptı.