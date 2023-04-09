CHP milletvekili aday listesi belli oldu
CHP'de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi milletvekili aday listesi belli oldu. Millet İttifakı'ndan kimler CHP'nin listesinden aday gösterildi? CHP listesinde Sürpriz isimler...
CHP Parti Meclisi, milletvekili aday listelerini kesinleştirmek için dün toplandı. Parti Meclisi'ne sunulan aday listeleri bugün YSK'ya teslim edildi.
Partide, kesin milletvekili aday listesi 19 Nisan'da ilan edilecek.
CHP 2023 Milletvekili Seçimi Aday Listesi (Tam Liste)
ADANA 1 ORHAN SÜMER İŞ ADAMI
ADANA 2 MÜZEYYEN ŞEVKİN DR. JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
ADANA 3 BURHANETTİN BULUT ECZACI
ADANA 4 SADULLAH KISACIK ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
ADANA 5 AYHAN BARUT ZİRAAT MÜHENDİSİ
ADANA 6 OSMAN BERKE DUVAN EKONOMİST - TİCARET UZMANI
ADANA 7 HÜSEYİN KESER EĞİTİM MÜFETTİŞİ- İŞ İNSANI
ADANA 8 ERKAN KARAKAYA MİMAR
ADANA 9 ORHAN TOKLU AVUKAT
ADANA 10 KÜBRA ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ AVUKAT
ADANA 11 AHMET KORKMAZ İŞ İNSANI
ADANA 12 SERCAN POLAT AVUKAT
ADANA 13 SEYFETTİN CAN İŞ İNSANI
ADANA 14 EBRU YILMAZ UZMAN MİKROBİYOLOG
ADANA 15 ELİFE MÜFTÜOĞLU ÖĞRETMEN
ADIYAMAN 1 ABDURRAHMAN TUTDERE AVUKAT
ADIYAMAN 2 KENAN DOĞAN İŞLETME
ADIYAMAN 3 ADNAN AĞIR EKONOMİST
ADIYAMAN 4 ÖMER TURAN ÖĞRETMEN
ADIYAMAN 5 SONGÜL VARKİ YILDIRIM AVUKAT
AFYONKARAHİSAR 1 BURCU KÖKSAL AVUKAT
AFYONKARAHİSAR 2 FATİH AYDIN ULUSLARARASI İLİŞKİLER
AFYONKARAHİSAR 3 ABİDİN YAĞCI İŞ İNSANI
AFYONKARAHİSAR 4 ALİ ARIKAN AVUKAT
AFYONKARAHİSAR 5 İBRAHİM KADIOĞLU İŞ ADAMI
AFYONKARAHİSAR 6 ANIL HALİS AKAR YÜKSEK MİMAR, BÜROKRAT
AĞRI 1 İBRAHİM VAROL İŞ İNSANI
AĞRI 2 ABDURRAHMAN POLAT IŞ INSANI
AĞRI 3 ERTUĞRUL ERYILMAZ İŞ İNSANI
AĞRI 4 ZEKİYE ALTAY HEMŞİRE
AMASYA 1 REŞAT KARAGÖZ TİCARET
AMASYA 2 ARİF YILMAZ İŞ İNSANI
AMASYA 3 ZEYNEP ATEŞ EMEKLİ
ANKARA-1 1 GAMZE TAŞCIER ECZACI
ANKARA-1 2 DENİZ DEMİR MÜHENDİS - KAMU YÖNETİCİSİ
ANKARA-1 3 OKAN KONURALP SOSYOLOG - GAZETECİ
ANKARA-1 4 SADULLAH ERGİN AVUKAT
ANKARA-1 5 MUSTAFA NEDİM YAMALI DİŞ HEKİMİ
ANKARA-1 6 ALİYE TİMİSİ ERSEVER EMEKLİ
ANKARA-1 7 DENİZ ÇAKIR AVUKAT
ANKARA-1 8 KEMAL AKKURT AVUKAT
ANKARA-1 9 AYSUN PALALI KÖKTAŞ İŞ KADINI
ANKARA-1 10 ELİF TOPKAYA SEVİNÇ PROJE YÖNETİCİSİ
ANKARA-1 11 HÜSEYİN CAN GÜNER AVUKAT
ANKARA-1 12 AYCAN KOÇTÜRK İŞ İNSANI
ANKARA-1 13 ARMAĞAN ERDOĞAN ÖĞRETIM ÜYESI
ANKARA-2 1 MURAT EMİR TIP DOKTORU - HUKUKÇU
ANKARA-2 2 İDRİS ŞAHİN AVUKAT
ANKARA-2 3 SEMRA DİNÇER EKONOMİST
ANKARA-2 4 İREM YAMAN ÖĞRETMEN - SPORCU
ANKARA-2 5 ORKUN KANBER SERBEST
ANKARA-2 6 ALİRIZA ERBAY TIP DOKTORU - KARDİYOLOJİ VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI
ANKARA-2 7 ERDAL KİZİROĞLU EĞİTİMCİ, GİRİŞİMCİ, İŞ İNSANI
ANKARA-2 8 ÖZKAN OKTAN İŞ İNSANI
ANKARA-2 9 FUNDA CENGİZ YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ
ANKARA-2 10 EROL TOSUN EMEKLİ İŞ İNSANI
ANKARA-2 11 NURSEL ÖCAL BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VE İŞLETMECİ
ANKARA-3 1 TEKİN BİNGÖL TIP DOKTORU
ANKARA-3 2 UMUT AKDOĞAN AVUKAT
ANKARA-3 3 MESUT DOĞAN ÖĞRETMEN
ANKARA-3 4 AYLİN YAMAN TIP DOKTORU - SAĞLIK YÖNETICISI
ANKARA-3 5 AHMET ERSEN ÖZSOY ÖĞRETİM ÜYESİ
ANKARA-3 6 MEHMET AKYÜREK İŞ İNSANI / SANAYİCİ
ANKARA-3 7 MEHTAP YÜCEL GAZETECI AVUKAT
ANKARA-3 8 MEMET YULA İŞLETME
ANKARA-3 9 ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR BANKACI - FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANI
ANKARA-3 10 ÖMER YILMAZ İŞ İNSANI
ANKARA-3 11 ELMAS KÜBRA KARACA ÖĞRETMEN - AKADEMİSYEN
ANKARA-3 12 HASAN CEM YILMAZ AVUKAT
ANTALYA 1 SURURİ ÇORABATIR TURİZM
ANTALYA 2 CAVİT ARI AVUKAT
ANTALYA 3 ALİYE COŞAR AVUKAT
ANTALYA 4 SERAP YAZICI ÖZBUDUN AKADEMİSYEN
ANTALYA 5 ŞERAFETTİN KILIÇ SERBEST
ANTALYA 6 MUSTAFA ERDEM MALİ MÜŞAVİR
ANTALYA 7 MURAT ÖZÇELİK DİŞ HEKİMİ
ANTALYA 8 HASAN ERCÜMENT TAŞDEMİR MİMAR - İŞ İNSANI
ANTALYA 9 NİLÜFER DEVECİ MÜTEAHHİT
ANTALYA 10 VAHAP TUNCER ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
ANTALYA 11 SİBEL GEZEN YÖNETİCİ
ANTALYA 12 RAMİZ ATAHAN HUKUK
ANTALYA 13 EMRAH YURTLAK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
ANTALYA 14 ZELİHA MİLLİ AVUKAT
ANTALYA 15 HATİCE KÜBRA TURAN AVUKAT
ANTALYA 16 MÜGE GEZGİNCİ ÜNSAL AVUKAT
ANTALYA 17 MEHMET GÖK EMEKLİ
ARDAHAN 1 ÖZGÜR ERDEM İNCESU EKONOMİST
ARDAHAN 2 ÖZEL ÖZEN ÖĞRETMEN
ARTVİN 1 UĞUR BAYRAKTUTAN AVUKAT
ARTVİN 2 OĞUZ KURDOĞLU ORMAN YÜKSEK MÜHENDISI, ÖĞRETIM ÜYESI
AYDIN 1 BÜLENT TEZCAN HUKUK
AYDIN 2 HÜSEYİN YILDIZ TURİZMCİ
AYDIN 3 SÜLEYMAN BÜLBÜL AVUKAT
AYDIN 4 EVRİM KARAKOZ AVUKAT
AYDIN 5 NİLÜFER ÜNÜVAR OPTİSYEN- İŞLETMECİ
AYDIN 6 GAMZE YOLCU METİN DİŞ HEKİMİ - SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİSİ
AYDIN 7 ZİYA YILMAZ VETERİNER HEKİM
AYDIN 8 NEBAHAT OSKAY ÜRÜN AVUKAT
BALIKESİR 1 ENSAR AYTEKİN MALI MÜŞAVIR
BALIKESİR 2 SERKAN SARI ECZACI
BALIKESİR 3 BURAK DALGIN MAKİNA MÜHENDİSİ
BALIKESİR 4 SEVAL BOZKURT ECZACI
BALIKESİR 5 SELİM PANÇ UZ.DR.KARDİYOLOG
BALIKESİR 6 FATMA SALI KARABACAKOĞLU EĞİTİMCİ - SOSYOLOG
BALIKESİR 7 DİLEK YALÇIN İŞLETMECİ
BALIKESİR 8 GÜLİZAR YILDIZ AVUKAT
BALIKESİR 9 MUHARREM KOÇ ESNAF
BARTIN 1 AYSU BANKOĞLU AVUKAT
BARTIN 2 CEYDA SARGIN AVUKAT
BATMAN 1 HÜSEYİN YAŞAR TURIZM
BATMAN 2 DİCLE ARSLAN AVUKAT
BATMAN 3 ORHAN EKMEN İŞ İNSANI
BATMAN 4 ABDULLAH POLAT KAMU YÖNETİMİ
BATMAN 5 MENDUH ATAK TEKNİKER
BİLECİK 1 YAŞAR TÜZÜN İŞ ADAMI
BİLECİK 2 VEDAT KAZICI KAMU GÖREVLİSİ
BİNGÖL 1 SERDAR ATALAY MİMAR
BİNGÖL 2 MEHMET CANLI İŞÇİ
BİNGÖL 3 İLHAMİ GELEN ÖĞRETMEN
BOLU 1 TÜRKER ATEŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ
BOLU 2 MEHMET BURAK COP AKADEMİSYEN (DOÇ.DR.)
BOLU 3 ZUHAL IŞIN EMEKLİ
BURDUR 1 İZZET AKBULUT MALİ MÜŞAVİR
BURDUR 2 HÜLYA GÜMÜŞ ÖĞRENCİ (MAKİNE MÜHENDİSİ)
BURDUR 3 SÜLEYMAN ERMAN SERBEST MUHASEBECİ - MALİ MÜŞAVİR
BURSA-1 1 KAYIHAN PALA TIP DOKTORU, ÖĞRETIM ÜYESI
BURSA-1 2 NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU AVUKAT
BURSA-1 3 MEHMET ATMACA İNŞAAT MÜHENDİSİ
BURSA-1 4 İSMET KARACA TURİZM İŞLETME
BURSA-1 5 JÜLİDE AKKÖPRÜ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ
BURSA-1 6 ALPASLAN YILDIZ İŞ İNSANI
BURSA-1 7 ENGİN TAMER DEDE ÖĞRETMEN
BURSA-1 8 SERKAN ÖZTÜRK AÇIKHAVA REKLAM - İŞ İNSANI
BURSA-1 9 ÖZGÜR YILDIZ AVUKAT
BURSA-1 10 CANAN AKIN ERDEM MUHTAR
BURSA-2 1 HASAN ÖZTÜRK BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
BURSA-2 2 CEMALETTİN KANİ TORUN TIP DOKTORU
BURSA-2 3 ORHAN SARIBAL ZİRAAT MÜHENDİSİ - ÇİFTÇİ
BURSA-2 4 ERKAN DÖNMEZ İŞ İNSANI
BURSA-2 5 ŞAHİN SEVİNÇ TURİZM
BURSA-2 6 FUNDA TÜRKCOŞ PEKİNER ECZACI
BURSA-2 7 ENDER TEKE ÇİFTÇİ - İŞ İNSANI
BURSA-2 8 HURİYE CANAN ÇELİK TUNAR MALİ MÜŞAVİR
BURSA-2 9 MEHMET ÖNDER MUTLU AVUKAT
BURSA-2 10 SEDA BOZDAĞ GÜZELKAYA ZİRAAT MÜHENDİSİ
ÇANAKKALE 1 İSMET GÜNEŞHAN İŞ İNSANI
ÇANAKKALE 2 ÖZGÜR CEYLAN MALİ MÜŞAVİR İŞ İNSANI
ÇANAKKALE 3 YEŞİM KARADAĞ EKONOMİST
ÇANAKKALE 4 TUĞBERK GÜZEL OTELCİLİK
ÇORUM 1 MEHMET TAHTASIZ İŞ İNSANI
ÇORUM 2 BEKİR ÖZSAÇMACI TEKNİSYEN
ÇORUM 3 BURÇİN SOLMAZ POLAT AVUKAT ARABULUCU
ÇORUM 4 SEYİT AHMET GÜHER TEKNİSYEN
DENİZLİ 1 GÜLİZAR BİÇER KARACA AVUKAT
DENİZLİ 2 ŞEREF ARPACI TEKSTİL
DENİZLİ 3 SEMA SİLKİN ÜN AKADEMİSYEN
DENİZLİ 4 ADİL DEMİR AVUKAT
DENİZLİ 5 SEDAT DEMİRCİ SOSYOLOG
DENİZLİ 6 İLHAN ÖZCAN EĞİTİMCİ - İŞ İNSANI
DENİZLİ 7 AYŞE HAZER VETERİNE HEKİM
DİYARBAKIR 1 MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU AVUKAT
DİYARBAKIR 2 ALİ İHSAN MERDANOĞLU YEREL YÖNETİMLER
DİYARBAKIR 3 ABDURRAHMAN ERGİN İNŞAAT HÜHENDİSİ
DİYARBAKIR 4 CEVDET NASIRANLI AVUKAT - İŞ İNSANI
DİYARBAKIR 5 İSMAİL AKYIL TEKSTİLCİ
DİYARBAKIR 6 GÖNÜL ÖZEL HEMŞİRE
DİYARBAKIR 7 LALEŞ ERTUĞRUL UYSAL IŞLETMECI - SOSYAL HIZMET UZMANI
DİYARBAKIR 8 ESRA ARSLAN IŞ INSANI
DİYARBAKIR 9 MAHİR YILMAZ LOJISTIK
DİYARBAKIR 10 MEHMET ALİ ÖZMEN AVUKAT
DİYARBAKIR 11 ZEYNEP DENİZ ERK ÇALIŞMA EKONOMİSİ
DİYARBAKIR 12 ÖZLEM KAYA İŞ İNSANI
DÜZCE 1 TALİH ÖZCAN DIŞ TİCARET ŞİRKET SAHİBİ
DÜZCE 2 HATİCE ASLIHAN AKBAL TÜYSÜZ SERBEST ÖZEL
DÜZCE 3 JALE UZUNHASAN KAMU EMEKLİSİ
EDİRNE 1 EDİZ ÜN ZİRAAT MÜHENDİSİ
EDİRNE 2 AHMET BARAN YAZGAN İŞ İNSANI - İÇ MİMAR
EDİRNE 3 UFUK KANIŞKAN AVUKAT
EDİRNE 4 AHMET ERKEN ÇİFTÇİ - YÖNETİCİ
ELAZIĞ 1 GÜRSEL EROL İŞ İNSANI
ELAZIĞ 2 ABDULLAH AKIN ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
ELAZIĞ 3 AHMET YILDIZ ECZACI
ELAZIĞ 4 ALIM ÖZDEMİR AVUKAT
ELAZIĞ 5 AZAT ALINAK DOKTOR
ERZİNCAN 1 MUSTAFA SARIGÜL İŞ İNSANI
ERZİNCAN 2 UFUK AKTAŞ TIP DOKTORU
ERZURUM 1 AYHAN KOÇ DOKTOR
ERZURUM 2 MURAT OZAN SPOR BİLİMLERİ
ERZURUM 3 CELAL ZUNGULDAK AVUKAT
ERZURUM 4 SERHAT CAN EŞ İŞ İNSANI
ERZURUM 5 ERDİNÇ OKANLI AVUKAT
ERZURUM 6 İSLAM TEKMANLI İŞ İNSANI
ESKİŞEHİR 1 UTKU ÇAKIRÖZER GAZETECI
ESKİŞEHİR 2 JALE NUR SÜLLÜ İLETİŞİM BİLİMCİ
ESKİŞEHİR 3 İBRAHİM ARSLAN EMEKLI
ESKİŞEHİR 4 ABDÜLKADİR ADAR TİCARET VE ZİRAAT
ESKİŞEHİR 5 İPEK ÇELİK ECZACI
ESKİŞEHİR 6 AYSU BAHAR GÜRLEK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ (HUKUK)
GAZİANTEP 1 HASAN ÖZTÜRKMEN AVUKAT
GAZİANTEP 2 MELİH MERİÇ İNŞAAT MÜHENDİSİ
GAZİANTEP 3 ERTUĞRUL KAYA AVUKAT
GAZİANTEP 4 REİS REİSOĞLU İŞ İNSANI
GAZİANTEP 5 ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ AVUKAT
GAZİANTEP 6 ERDAL GEÇİT AVUKAT
GAZİANTEP 7 SELİM KARAHAN AVUKAT
GAZİANTEP 8 MÜSLÜM ŞAHİNSOY HUKUK ÖĞRENCİSİ
GAZİANTEP 9 HASAN GÜR AVUKAT
GAZİANTEP 10 MEHMET İSLAM ARKEOLOĞ
GAZİANTEP 11 AHMET İDRİS İNAL İŞ ADAMI
GAZİANTEP 12 FATMA MÜGE DÜŞÜN AVUKAT
GAZİANTEP 13 GÖKHAN ÇELİKTÜRK İNŞAAT MÜHENDİŞSİ
GAZİANTEP 14 VİJDAN AKTAŞ YÜKSEK MIMAR
GİRESUN 1 ELVAN IŞIK GEZMİŞ ECZACI SOSYOLOG
GİRESUN 2 REŞAT NURİ ÖZDEMİR ELEKTRİK MÜHENDİSİ
GİRESUN 3 FİKRİ BİLGE JEOFIZIK MÜHENDISI
GİRESUN 4 HAKAN ADANIR SOSYAL GİRİŞİMCİ
HAKKARİ 1 NAZIM DEMİR İŞ ADAMI
HAKKARİ 2 ADNAN HATİPOĞLU EKONOMİST
HAKKARİ 3 SABIR DİRİ TİCARET
HATAY 1 MEHMET GÜZELMANSUR YÜKSEK MAKINA MÜHENDISI
HATAY 2 NERMİN YILDIRIM KARA MALİ MÜŞAVİR
HATAY 3 SERVET MULLAOĞLU AVUKAT
HATAY 4 NECMETTİN ÇALIŞKAN İLAHİYATÇI
HATAY 5 HİKMET HATUNOĞLU ÇIFTÇI, IŞ INSANI
HATAY 6 RAHMİ VARDİ İŞ İNSANI
HATAY 7 GÖKHAN ÖZER ÇİTÇİ
HATAY 8 BEKİR ATAHAN AVUKAT
HATAY 9 CEMİYET KIŞLIOĞLU SERBEST
HATAY 10 TAMER APİŞ NAKLİYE
HATAY 11 FİLİZ HAKSÖZ AVUKAT
IĞDIR 1 YUSUF ASLAN AVUKAT
IĞDIR 2 İSMAİL SARIBOĞA TIP DOKTORU
ISPARTA 1 HİKMET YALIM HALICI EKONOMİST
ISPARTA 2 MEHMET TAMER CANTEKİN MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ
ISPARTA 3 HÜSEYİN YILDIZHAN ŞEHİR BE BÖLGE PLANLAMASI
ISPARTA 4 HATİCE YILDIZ DİYETİSYEN
İSTANBUL-1 1 OĞUZ KAAN SALICI SİYASET BİLİMCİ
İSTANBUL-1 2 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ DİŞ HEKİMİ-SİYASET BİLİMCİ
İSTANBUL-1 3 FETHİ AÇIKEL ÖĞRETİM GÖREVLİSİ-AKADEMİSYEN
İSTANBUL-1 4 GÖKHAN GÜNAYDIN AVUKAT - ZİRAAT MÜHENDİSİ - İKTİSATÇI
İSTANBUL-1 5 BİROL AYDIN İLAHİYATCI
İSTANBUL-1 6 AHMET ERSAGUN YÜCEL REKLAM PAZARLAMA
İSTANBUL-1 7 ELİF ESEN SOSYAL BİLİMCİ
İSTANBUL-1 8 HASAN KARAL İSLAM BİLİMLERİ
İSTANBUL-1 9 CEMAL ENGİNYURT İKTİSATÇI
İSTANBUL-1 10 SELİM TEMURCİ İŞLETME YÖNETİCİSİ
İSTANBUL-1 11 ALİ GÖKÇEK MAKİNA MÜHENDİSİ
İSTANBUL-1 12 SUAT ÖZÇAĞDAŞ PSİKOLOG
İSTANBUL-1 13 ÖZCAN ŞÜKRÜ BARİPOĞLU TIP DOKTORU
İSTANBUL-1 14 SEVGİ KILIÇ AVUKAT
İSTANBUL-1 15 OLGUN ÇELİK SERBEST MUHSABECİ MALİ MÜŞAVİR - YÖNETİCİ
İSTANBUL-1 16 DOĞAN ÇAKMAK JEOLOJİ MÜHENDİSİ
İSTANBUL-1 17 KENAN OTLU İŞLETME - ÇİFTÇİ
İSTANBUL-1 18 EFENDİ ARGUNŞAH EMEKLİ
İSTANBUL-1 19 MURAT KANTEKİN KAMU YÖNETICISI
İSTANBUL-1 20 AYSEMİN GÜLMEZ AVUKAT
İSTANBUL-1 21 AHMET CAN YILMAZ İŞ ADAMI GİRİŞİMCİ
İSTANBUL-1 22 EBRU ZOR AVUKAT
İSTANBUL-1 23 ERDOĞAN ERDEN ŞİRKET SAHİBİ (VODAPOL LTD. ŞTİ.)
İSTANBUL-1 24 FÜSUN SÖKMEZ EKONOMİST, MALİ MÜŞAVİR
İSTANBUL-1 25 NEJLA ERDEM EMEKLI TARIH ÖĞRETMENI
İSTANBUL-1 26 BÜLENT KULKULOĞLU EKONOMİST, BANKACI
İSTANBUL-1 27 GÜLLÜ SARAN BİOLOG
İSTANBUL-1 28 YÜCEL OTO EMEKLİ
İSTANBUL-1 29 NEJDET AY İŞ İNSANI
İSTANBUL-1 30 ELİFE GAMZE ÖZTÜRK EMEKLI BANKACI
İSTANBUL-1 31 HAKAN BEKAR HARİTA KADASTRO MÜHENDİSİ
İSTANBUL-1 32 DURSUN CAN KIRTORUN AVUKAT
İSTANBUL-1 33 MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU MAKINA MÜHENDISI ENDÜSTRI MÜHENDISI
İSTANBUL-1 34 HALE DİLEK TOSUN HUKUKÇU
İSTANBUL-1 35 ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ SANAYICI
İSTANBUL-2 1 NAMIK TAN BÜYÜK ELÇİ
İSTANBUL-2 2 YUNUS EMRE ÖĞRETİM ÜYESİ
İSTANBUL-2 3 GÖKAN ZEYBEK MİMAR
İSTANBUL-2 4 KADRİ ENİS BERBEROĞLU GAZETECİ - EKONOMİST
İSTANBUL-2 5 MUSTAFA KAYA SERBEST ÖZEL
İSTANBUL-2 6 YÜKSEL MANSUR KILINÇ MEDYA YÖNETİCİSİ
İSTANBUL-2 7 İSA MESİH ŞAHİN AVUKAT
İSTANBUL-2 8 EVRİM RIZVANOĞLU SERBEST ÖZEL
İSTANBUL-2 9 BERNA SUKAS AVUKAT
İSTANBUL-2 10 FUAT YILDIRIM DİN GÖREVLİSİ
İSTANBUL-2 11 ONUR AYDIN YÖNETMEN - SENARİST - YAZAR - MÜZİSYEN
İSTANBUL-2 12 IŞIK ÖĞÜTÇÜ KİMYA MÜHENDİSİ- MÜZE KURUCUSU- ARAŞTIRMACI- YAZAR
İSTANBUL-2 13 SONER ÖZİMER SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR - BAĞIMSIZ DENETÇİ
İSTANBUL-2 14 MEHMET ALİ YÜKSEL İŞ İNSANI
İSTANBUL-2 15 ŞABAN KARAASLAN TİCARET İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 16 ELMAS ARUS YÖNETMEN, AKTIVIST
İSTANBUL-2 17 MUHARREM NACİ TEMİZ TONMAİSTER HALK MÜZİĞİ YORUMCUSU
İSTANBUL-2 18 SEVİM YALINKILIÇ IŞLETME YÖNETIMI IŞLETMECI
İSTANBUL-2 19 GÖZDE FİL AVUKAT
İSTANBUL-2 20 BÜLENT ÜTEBAY İŞLETMECİ
İSTANBUL-2 21 MEHMET SÜLEYMAN TÜRKER AVUKAT
İSTANBUL-2 22 YİĞİT HÜSEYİN NUMAN BIÇAKLI FİNANS UZMANI
İSTANBUL-2 23 ALİ ARMAN TIP DOKTORU - SİYASET BİLİMCİ
İSTANBUL-2 24 BEDİA BÜYÜKGEBİZ AVUKAT
İSTANBUL-2 25 ÖZGÜR NEMUTLU AVUKAT İŞ İNSANI
İSTANBUL-2 26 EZGİ PEKŞEN AVUKAT
İSTANBUL-2 27 REFİK ERSİN EROĞLU DOKTOR
İSTANBUL-3 1 ENGİN ALTAY EĞİTİM YÖNETİCİSİ - ÖĞRETMEN
İSTANBUL-3 2 ERDOĞAN TOPRAK MİLLETVEKİLİ
İSTANBUL-3 3 TÜRKAN ELÇİ AVUKAT
İSTANBUL-3 4 İLHAN KESİCİ ENDÜSTRİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
İSTANBUL-3 5 ZEYNEL EMRE AVUKAT
İSTANBUL-3 6 MUSTAFA YENEROĞLU AVUKAT
İSTANBUL-3 7 BÜLENT KAYA AVUKAT
İSTANBUL-3 8 DOĞAN DEMİR İŞ İNSANI
İSTANBUL-3 9 ÖZGÜR KARABAT MALİ MÜŞAVİR
İSTANBUL-3 10 MEDENİ YILMAZ TIP DOKTORU
İSTANBUL-3 11 TURAN TAŞKIN ÖZER AVUKAT
İSTANBUL-3 12 DORUK BULUT ÇİFTÇİ YÖNETİCİ
İSTANBUL-3 13 OĞUZ KEMAL YAKAR SİYASET BİLİMCİ - İLETİŞİMCİ
İSTANBUL-3 14 TURGAY ÖZCAN MALİ MÜŞAVİR SERBEST MUHASEBECİ
İSTANBUL-3 15 FEVZİ DONAT YATIRIM UZMANI
İSTANBUL-3 16 UTKU CANER ÇAYKARA MAKİNA MÜHENDİSİ
İSTANBUL-3 17 HÜSEYİN REMZİ GÖKBULAK ZİRAATÇİ
İSTANBUL-3 18 BAYRAMALİ ÇEŞMECİ SANAYİCİ
İSTANBUL-3 19 RECEP KARAKOÇ İŞVEREN
İSTANBUL-3 20 BURAK YILDIRIM DIŞ TİCARET DANIŞMANI
İSTANBUL-3 21 EDA KURT AVUKAT
İSTANBUL-3 22 KAZIM ÖZEREN IŞ ADAMI
İSTANBUL-3 23 MARGARİT DİKME İŞ İNSANI - EMEKLİ
İSTANBUL-3 24 MEHTAP ALBAYRAK İNŞAAT MÜHENDİSİ
İSTANBUL-3 25 NAZLI AKYÜZ AKADEMİSYEN
İSTANBUL-3 26 ÖZLEM DURDAĞI DOKUYUCU AVUKAT
İSTANBUL-3 27 SİNAN KARAHAN GAZETECİ BELGESEL YÖNETMENİ
İSTANBUL-3 28 SİNEM ÖZCAN DEVLET MEMURU
İSTANBUL-3 29 SÜLEYMAN ŞAFAK SANAYİ ESNAF
İSTANBUL-3 30 CEMAL DOĞAN İNŞAAT
İSTANBUL-3 31 HÜSEYİN ARDA ENGİZEK AVUKAT
İSTANBUL-3 32 TURGUT KOÇ SERBEST
İSTANBUL-3 33 SERVER GÖKMEN SERBEST MUHASEBECİ
İSTANBUL-3 34 ENDER UNUTAN ERSÖZLÜ AVUKAT / ARABULUCU
İSTANBUL-3 35 NEŞE KIYIK ECZACI
İSTANBUL-3 36 YAREN KARACA UZMAN PSİKOLOG
İZMİR-1 1 YÜKSEL TAŞKIN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
İZMİR-1 2 AHMET TUNCAY ÖZKAN GAZETECİ
İZMİR-1 3 SEVDA ERDAN KILIÇ AVUKAT
İZMİR-1 4 MURAT BAKAN AVUKAT
İZMİR-1 5 EDNAN ARSLAN ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
İZMİR-1 6 SEDA KÂYA ÖSEN ULUSLARARASI İLİŞKİLER
İZMİR-1 7 HAYDAR ALTINTAŞ SANAYİCİ - İŞ İNSANI
İZMİR-1 8 DEVRİM BARIŞ ÇELİK SİYASET BİLİMİ - SİYASAL DAVRANIŞ UZMANI
İZMİR-1 9 SEFER İPEKLİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK
İZMİR-1 10 GÜLDEM ATABAY EKONOMİST - YAZAR
İZMİR-1 11 ŞAHBAL ARAS HEKİM - PROFESÖR - ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSTİ
İZMİR-1 12 FULYA ALÇAY ENDÜSTRIYEL TASARIMCI HALKLA ILI,ŞKILER
İZMİR-1 13 MEHMET ŞAHİN FIRAT İŞ İNSANI
İZMİR-1 14 BİRGÜL DEĞİRMENCİ SERBEST AVUKAT
İZMİR-2 1 GÖKÇE GÖKÇEN AKADEMISYEN
İZMİR-2 2 RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU MALİ MÜŞAVİR
İZMİR-2 3 RAHMİ AŞKIN TÜRELİ İKTİSATCI PLANCI
İZMİR-2 4 MAHİR POLAT GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
İZMİR-2 5 MEHMET SALİH UZUN ULUSLARARASI İLİŞKİLER
İZMİR-2 6 DENİZ YÜCEL AVUKAT
İZMİR-2 7 MUSTAFA BİLİCİ MALİ MÜŞAVİR
İZMİR-2 8 HACER FOGGO GAZETECI
İZMİR-2 9 ESİN DOĞAN METİN AVUKAT ARABULUCU
İZMİR-2 10 ALTAN İNANÇ IŞ ADAMI - SANAYICI
İZMİR-2 11 EMİNE HELİL İNAY KINAY ÇEVRE YÜKSEK MÜHENDİSİ
İZMİR-2 12 AYTEN GÜLSEVER EMEKLİ BÜROKRAT
İZMİR-2 13 NURŞEN BALCI BIYOLOG
İZMİR-2 14 BURAK KOTAN AVUKAT
KAHRAMANMARAŞ 1 ALİ ÖZTUNÇ GAZETESİ
KAHRAMANMARAŞ 2 İRFAN KARATUTLU TIP DOKTORU
KAHRAMANMARAŞ 3 MEHMET BAĞLAR ÖĞRETMEN
KAHRAMANMARAŞ 4 EJDER KAYGUSUZ KİMYAGER
KAHRAMANMARAŞ 5 NAİLE İŞLEK SERBEST
KAHRAMANMARAŞ 6 TUFAN YANAR IŞ INSANI
KAHRAMANMARAŞ 7 AZİZ CEM GÜNER ÖĞRENCI
KAHRAMANMARAŞ 8 ÇAĞATAY ATASAY POLIS
KARABÜK 1 CEVDET AKAY İŞ ADAMI YÖNETİCİ
KARABÜK 2 ABDULLAH ÇAKIR EMEKLİ ELEKTRİK TEKNİKERİ
KARABÜK 3 BAYRAM KARADAĞ AĞIR SANAYİİ İŞÇİSİ
KARAMAN 1 İSMAİL ATAKAN ÜNVER AVUKAT
KARAMAN 2 YUSUF BAŞTUĞ ÇİFTÇİ
KARAMAN 3 HASAN EHLİZ ESNAF, EMEKLİ
KARS 1 İNAN AKGÜN ALP AVUKAT
KARS 2 ONUR ULUDAŞDEMİR ELEKTRIK MÜHENDISI, SIYASET BILIMCI
KARS 3 EVREN YERDELEN MAKİNE MÜHENDİSİ
KASTAMONU 1 HASAN BALTACI HARİTA MÜHENDİSİ
KASTAMONU 2 KADİR YALÇIN TARIM
KASTAMONU 3 ZİVER KAPLAN EMEKLİ
KAYSERİ 1 AŞKIN GENÇ EKONOMİST İŞ İNSANI
KAYSERİ 2 MAHMUT ARIKAN İNŞAAT MÜHENDİSİ
KAYSERİ 3 BURHAN BAHADIR ÖZSOY SAĞLIK TURİZİMİ
KAYSERİ 4 ZÜLKÜF ARSLAN AVUKAT
KAYSERİ 5 ÜMİT ÖZER JEOLOJI MÜHENDISI
KAYSERİ 6 ÖZGEN AYDINCAK DOKTOR (BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
KAYSERİ 7 ALİ ÇETİNKAYA UZMAN DOKTOR (DOÇENT)
KAYSERİ 8 ONUR SERGEN DOĞAN SİYASET BİLİMCİ
KAYSERİ 9 İBRAHİM KAAN AVUKAT
KAYSERİ 10 NİYAZİ ÜNALMIŞ AVUKAT
KIRIKKALE 1 AHMET ÖNAL AVUKAT
KIRIKKALE 2 ÖMER ELDEMİR MİMAR
KIRIKKALE 3 ÜMİT DUMAN VETERİNER HEKİM
KIRKLARELİ 1 VECDİ GÜNDOĞDU ESNAF
KIRKLARELİ 2 FAHRİ ÖZKAN SERBEST MESLEK
KIRKLARELİ 3 HATİCE GÜL BİNGÖL AKADEMISYEN
KIRŞEHİR 1 METİN İLHAN TIP DOKTORU
KIRŞEHİR 2 ŞEREF BARAN GENÇ ECZACI
KİLİS 1 MEHMET AKİF PERKER İŞ İNSANI
KİLİS 2 HURŞİT ÇETİN GAZETECİ
KOCAELİ 1 MÜHİP KANKO TIP DOKTORU
KOCAELİ 2 HARUN ÖZGÜR YILDIZLI PEYZAJ MIMAR VE KENTSEL TASARIM
KOCAELİ 3 HASAN BİTMEZ İLAHİYATÇI
KOCAELİ 4 NAİL ÇİLER IŞ INSANI
KOCAELİ 5 SERAP ÇAKIR GAZETECİ
KOCAELİ 6 TÜLİN KEÇECİ GÜNGÖR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞVİR
KOCAELİ 7 CUMA KARAVAR İŞ İNSANI
KOCAELİ 8 CANER ARDUÇ GRAFİK TASARIM
KOCAELİ 9 MEHMET ÜMİT KÜÇÜKKAYA İKTİSAT İŞ İNSANI
KOCAELİ 10 SELMAN KÖSALI SERBEST
KOCAELİ 11 HÜLYA GÜRELİ YOLCUBAL JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
KOCAELİ 12 BELKIZA İLTER SIYASETBILIMCI
KOCAELİ 13 İSMET İŞERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
KOCAELİ 14 BERNA ÇETİN AVUKAT
KONYA 1 BARIŞ BEKTAŞ AVUKAT
KONYA 2 HASAN EKİCİ MALİ MÜŞAVİR
KONYA 3 GENÇOSMAN KİLLİK AVUKAT
KONYA 4 ÖMER ÜNAL EKONOMİST
KONYA 5 HALİL ERCAN TEKNİK EĞİTİM ÖĞRETMEN - MAKİNA MÜHENDİSİ
KONYA 6 KAMİL BÜLBÜL OKUYUCU TARIM VE HAYVANCILIK
KONYA 7 GALİP POLAT EMEKLI
KONYA 8 AYŞE ALKIM GÖKÇE HUKUK ÖĞRENCİSİ
KONYA 9 MÜRSEL AYRANCI ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
KONYA 10 EZGİ BİLGE ARSLAN İNŞAAT MÜHENDİSİ
KONYA 11 ŞERİFE TUNÇ EMEKLİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ
KONYA 12 MEHMET PİRZADE HARİTA KADASTRO MÜHENDİSİ
KONYA 13 DURSUN KAPLAN MİMAR
KONYA 14 RIDVAN ŞENYURT ECZACI
KONYA 15 TEVFİK FİKRET İVGEN AVUKAT
KÜTAHYA 1 ALİ FAZIL KASAP DOKTOR
KÜTAHYA 2 AHMET SUNAR SERAMİK MÜHENDİSİ
KÜTAHYA 3 GÜLER EZGİ DOĞAN TURAN IŞ INSANI
KÜTAHYA 4 HAŞİM ERTEKİN SERBEST MESLEK
KÜTAHYA 5 KEREM ERKUL VETERİNER HEKİM
MALATYA 1 VELİ AĞBABA İŞ İNSANI
MALATYA 2 ENVER KİRAZ İŞLETMECİ
MALATYA 3 BATTAL KANBAY MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
MALATYA 4 ALİ İMRAN MARASALI ULUSLARARASI TİCARET UZMANI VETERİNER
MALATYA 5 YUSUF KURŞUN ÖĞRETMEN
MALATYA 6 OKAY DEMİRHAN İNŞAAT MÜHENDİSİ
MANİSA 1 ÖZGÜR ÖZEL ECZACI
MANİSA 2 AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU İSTATİSTİKÇİ - TARIM VE SİGORTA SEKTÖRÜ
MANİSA 3 BEKİR BAŞEVİRGEN SERBEST
MANİSA 4 SELMA ALİYE KAVAF TARİHÇİ
MANİSA 5 MUSA SEMİH BALABAN IŞ INSANI ÖĞRETMEN
MANİSA 6 NEŞE ZENGİN TIP DOKTORU - ÇİFTÇİ
MANİSA 7 AYSUN HELVACIOĞLU BELEDIYE PERSONELI
MANİSA 8 SEÇİL EGE DEĞERLİ AVUKAT
MANİSA 9 ŞERİF AKMEŞE ÖĞRETMEN - İŞ İNSANI
MANİSA 10 İLKSEN ÖZALPER MEDAIKLA DELEGE
MARDİN 1 MEHMET SAİT ÇELEBİ AVUKAT
MARDİN 2 ŞÜKRÜ KARABOĞA SANAY,ICI
MARDİN 3 NURETTİN KILIÇ AVUKAT
MARDİN 4 İBRAHİM TAŞDELEN İŞ ADAMI
MARDİN 5 NİLGÜN BAYRAKTAR ÖĞRETIM ÜYESI
MARDİN 6 ÖMER DURAK TURİZM
MERSİN 1 ALİ MAHİR BAŞARIR AVUKAT
MERSİN 2 GÜLCAN KIŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ
MERSİN 3 MEHMET EMİN EKMEN AVUKAT
MERSİN 4 TALAT DİNÇER SERBEST
MERSİN 5 HASAN UFUK ÇAKIR TÜCCAR ÇİFTÇİ
MERSİN 6 EMRE YILMAZ TARIM GİRİŞİMCİSİ
MERSİN 7 NURSEN YÜCESOY TEMİZKAN AVUKAT - ARABULUCU
MERSİN 8 LEYLA SERİN KIRIK AKADEMİSYEN, YÖNETİCİ
MERSİN 9 AHMET YORGUN SOSYAL HİZMETLER UZMANI - İŞ İNSANI
MERSİN 10 MEHMET GÜLTEKİN UĞUR İŞ İNSANI
MERSİN 11 ŞERİFE ARICI YILDIZ AVUKAT
MERSİN 12 GÜVEN KOCABIYIK VETERİNER HEKİM
MERSİN 13 NESLİHAN ÇELEBİ ESNAF - ÇIFÇTI
MUĞLA 1 CUMHUR UZUN AVUKAT ARABULUCU
MUĞLA 2 GİZEM ÖZCAN AVUKAT
MUĞLA 3 SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ KAMU EMEKLİ
MUĞLA 4 SELÇUK ÖZDAĞ AKADEMİSYEN
MUĞLA 5 MEHMET DEMİR İŞ İNSANI
MUĞLA 6 FATMA GEBEŞ ÇİMEN TURIZM, YAZAR
MUĞLA 7 SALİH NAZMİ BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU ZİRAAT MÜHENDİSİ
NEVŞEHİR 1 FARUK SARIASLAN AVUKAT
NEVŞEHİR 2 MEHMET DEĞİRMENCİ EMEKLİ
NEVŞEHİR 3 EDA DOĞAN ÖĞRETMEN
NİĞDE 1 ÖMER FETHİ GÜRER ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
NİĞDE 2 SEVGİ ÖZBEK DİŞ HEKİMİ
NİĞDE 3 OZAN SAKARYA BEYAZ YAKALI - MEPAŞ
ORDU 1 SEYİT TORUN İKTİSATÇI
ORDU 2 MUSTAFA ADIGÜZEL TIP DOKTORU
ORDU 3 AHMET TOKLUCUOĞLU HALKLA İLİŞKİLER
ORDU 4 CENGİZ OKUR EKONOMİST
ORDU 5 NİLGÜN YILMAZ TURİZM DANIŞMANI
ORDU 6 SABRİ SONER GÖRGÜLÜ EĞİTİM MÜFETTİŞİ
OSMANİYE 1 ASU KAYA TIP DOKTORU
OSMANİYE 2 ÜNAL KÖKSAL MALI MÜŞAVIR
OSMANİYE 3 MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ IŞ INSANI
OSMANİYE 4 RIZA TEKEREK AVUKAT
RİZE 1 TAHSİN OCAKLI İNŞAAT MÜHENDİSİ
RİZE 2 KÖKSAL TOPTAN SERBEST
RİZE 3 MUHAMMET YILDIZ MOBİLYA VE DEKARASYON
SAKARYA 1 AYÇA TAŞKENT EMEKLI
SAKARYA 2 ECEVİT KELEŞ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSİ
SAKARYA 3 KAMİL ÖZKAN S.M.M.M /BAĞIMSIZ DENETÇİ
SAKARYA 4 AZİZE ÇEROĞLU EMEKLİ
SAKARYA 5 EMEL AKÇİL İŞLETMECİ
SAKARYA 6 GÜNDÜZ KADİR GENÇCAN FİNANS
SAKARYA 7 ALİ FETHİ GÜRLER AVUKAT
SAKARYA 8 ÖZER ÖZÇINAR İŞ İNSANI ÇİFTÇİ
SAMSUN 1 MURAT ÇAN GENEL CERRAHI UZMANI
SAMSUN 2 MEHMET KARAMAN ÖĞRETMEN
SAMSUN 3 MUSTAFA YEŞİLYURT YÖNETİCİ
SAMSUN 4 NAZAN GÜNEYSU ECZACI
SAMSUN 5 MEHMET ÖZDAĞ ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
SAMSUN 6 SUAT YILDIZ HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ
SAMSUN 7 NEŞE KANGÜLEÇ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
SAMSUN 8 NİLSU İREM KOÇYİĞİT AVUKAT
SAMSUN 9 ÖZLER YILMAZ JEOLOJİ MÜHENDİSİ
SİİRT 1 UMUT DAYANAN AVUKAT
SİİRT 2 DENİZ ACAR UZMAN DOKTOR
SİİRT 3 MEHMET ZAKİR KIZILAY VERİ GİRİŞ PERSONELİ
SİNOP 1 BARIŞ KARADENİZ EKONOMİST MALİ DANIŞMAN
SİNOP 2 ŞEVKET TERKAN TIP DOKTORU
SİVAS 1 ULAŞ KARASU İNŞAAT MÜHENDİSİ
SİVAS 2 SERDAR İNCE MİMAR
SİVAS 3 SERVECAN KAYA AVUKAT AKEDEMISYEN
SİVAS 4 LÜTFİ GÖRKEM MARŞAN İNŞAAT - İŞLETME
SİVAS 5 BAHATTİN YAVUZ AVUKAT
ŞANLIURFA 1 MAHMUT TANAL AVUKAT
ŞANLIURFA 2 MÜSLÜM CENGİZHAN AKALIN AVUKAT
ŞANLIURFA 3 AHMET TÜYSÜZ AVUKAT
ŞANLIURFA 4 ABDULLAH YEŞİL MALİ MÜŞAVİR
ŞANLIURFA 5 İBRAHİM DİREK İŞ İNSANI
ŞANLIURFA 6 SÜLEYMAN GÖK UZMAN HEKİM
ŞANLIURFA 7 ABDULLAH MELİK ZİRAAT MÜHENDİSİ
ŞANLIURFA 8 ABDULLAH DİREK SERBEST ÖZEL
ŞANLIURFA 9 MÜSLÜM ŞİKAK TİCARET - ÇİFTÇİ
ŞANLIURFA 10 BERİVAN VEYSANOĞLU DÜŞME AVUKAT
ŞANLIURFA 11 ABDULKADİR ÇETİN SERBEST
ŞANLIURFA 12 VEHBİ VURAL EĞİTİM MÜFETTİŞİ
ŞANLIURFA 13 İSA EKİNCİ ÖĞRENCI
ŞANLIURFA 14 AZİZ BABACAN İŞ İNSANI
ŞIRNAK 1 NİZAR ÖKTEN ECZACI
ŞIRNAK 2 BOTAN CİZRELİ GAZETECİ
ŞIRNAK 3 ABDULLAH KAYA İŞ İNSANI
ŞIRNAK 4 AYŞE BİLİN HALKLA İLİŞKİLER, TANITIM
TEKİRDAĞ 1 FAİK ÖZTRAK EKONOMİST
TEKİRDAĞ 2 İLHAMİ ÖZCAN AYGUN DR. ZİRAAT MÜHENDİSİ
TEKİRDAĞ 3 CEM AVŞAR İŞLETME
TEKİRDAĞ 4 NURTEN YONTAR EMEKLİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
TEKİRDAĞ 5 MUSTAFA ÜLKEM URUK ÖĞRENCİ
TEKİRDAĞ 6 İSMAİL DOĞAROĞLU TIP DOKTORU
TEKİRDAĞ 7 SEMA KIRKOYUN KİNET İŞ KADINI - YÖNETİCİ
TEKİRDAĞ 8 İSMAİL ÇELEBİ SANAYİCİ
TOKAT 1 KADİM DURMAZ ÖĞRETMEN- SERBEST TİCARET
TOKAT 2 DURAN KUM İŞ İNSANI
TOKAT 3 AYHAN KARABEKİROĞLU YÖNETİCİ MEMUR
TOKAT 4 MEHMET ALİ KOCAOĞLU MEMUR - İŞ GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ
TOKAT 5 CEM ÇITAK KAMU IŞÇISI
TRABZON 1 SİBEL SUİÇMEZ AVUKAT
TRABZON 2 AHMET KAYA MAKİNE MÜHENDİSİ
TRABZON 3 MURAT ÖZÇİLİNGİR ESNAF (İŞ İNSANI)
TRABZON 4 MUSA HACIOĞLU ECZACI
TRABZON 5 İLKER AKINCI TARİHÇİ - TARİH ÖĞRETMENİ -İŞLETMECİ - ŞİŞRKET YÖNETİCİSİ
TRABZON 6 MUSTAFA ERDİ ÇAKIR EKONOMIST - DANIŞMAN
TUNCELİ 1 HÜSNİYE KARAKOYUN GAZETECİ
UŞAK 1 ALİ KARAOBA UZMAN TIP DOKTORU
UŞAK 2 İSMET AKIN İŞ İNSANI
UŞAK 3 SEVİNÇ YAZGAN ECZACI
VAN 1 SERACETTİN BEDİRHANOĞLU AVUKAT
VAN 2 ERCAN ÇİÇEK KAMU YÖNETİMİ
VAN 3 AZİZ ÖREK MÜHENDİS
VAN 4 MUHLİS ORHAN ÖĞRETMEN
VAN 5 MERAL AYHAN İŞLETME
VAN 6 NURTEN TAŞ SERBEST ÖZEL
VAN 7 SÜLEYMAN KUŞMAN ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
VAN 8 MEHMET KAVAL ÖĞRETMEN
YALOVA 1 TAHSİN BECAN INŞAAT MÜHENDISI
YALOVA 2 MEHMET GÜREL ŞEHİR PLANCISI
YALOVA 3 YASEMİN FAZLACA SERBEST MUHASEBECİ - MALİ MÜŞAVİR- İŞ KADINI
ZONGULDAK 1 DENİZ YAVUZYILMAZ ELEKTRİK MÜHENDİSİ
ZONGULDAK 2 EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL TIP DOKTORU
ZONGULDAK 3 DOĞA ŞANLIOĞLU AVUKAT
ZONGULDAK 4 MERVE KIR AVUKAT
ZONGULDAK 5 CEMALETTİN SAĞTEKİN MADEN MÜHENDİSİ