CHP milletvekili adayları masada! Parti Meclisi toplanıyor

CHP Parti Meclisi, 8 Nisan 2023 Cumartesi günü milletvekili aday listelerini görüşmek üzere toplanacak.

CHP'den yapılan açıklamada, "Parti Meclisimiz 8 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 19:00'da Ankara'da Parti Genel Merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır" denildi.

Gündemde, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili görüşme yer alacak.

CHP'de milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edecek.

CHP milletvekili aday listelerini ne zaman açıklayacak?

Partide Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında tespit edilecek kesin milletvekili adayları listesi 19 Nisan'da ilan edilecek.

CHP'de bazı önemli isimler Altılı Masa ile varılan mütabakat sonucu milletvekili adayı olmadı.

Seyit Torun, Selin Sayek Böke, Bülent Kuşoğlu, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç milletvekili adaylığı için başvuru yapmayan isimler.