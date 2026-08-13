CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında soruşturma başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sanal medyada dolaşıma sokulan görüntüler ve iddialar nedeniyle 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı' suçlarından re'sen soruşturma başlattı.

Ne olmuştu?

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda çıkan kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerine darbedildiğini, telefonunun gasbedildiğini ve görüntülerinin çekildiğini söyleyen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan şüphelilerden şikayetçi olmuştu.

Yapılan aramada telefonu buzdolabının altında bulunan Yazgan'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan B.Ş., T.A. ve N.D. ise ifadelerinde olay günü birlikte alkol aldıklarını, çıkan tartışmada Yazgan'ın kendilerini tehdit edip cam parçasıyla yaraladığını öne sürerek cinsel taciz ve hakaret iddiasıyla milletvekilinden şikayetçi olmuş, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformlarında görüntüleri yayımlanan Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne çağrılmıştır." ifadelerini kullandı.

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