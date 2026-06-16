CHP Milletvekili Burhanettin Bulut: Butlancılar 20 emekçiyi daha işten çıkardı
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Genel Merkezi'nde 20 çalışanın daha işten çıkarıldığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Bulut, sekreter, temizlik görevlisi, çay ocağı çalışanı ve fotokopi sorumlularının da aralarında bulunduğu personelin işten çıkarıldığını belirterek, yaşananları "emekçi kıyımı" olarak nitelendirdi.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Genel Merkez'de 20 çalışanın daha işten çıkarıldığını duyurdu. Bulut paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sarayın yargı eliyle yapılan atamalarla koltuklara oturtulan butlancılar, Genel Merkez'de bir kez daha emekçi kıyımına imza attı. Sekreterinden temizlik görevlisine, çay ocağı çalışanından fotokopi sorumlusuna kadar 20 emekçi daha, gözü dönmüş bu anlayışın intikam hırsına kurban edildi.
Kurultay söz konusu olduğunda 'tedbir' arkasına sığınanlar, yıllardır baba ocağında alın teri döken emekçilere gelince adeta şahin kesiliyor. Bu partinin gerçek sahipleri; makamlar değil, emekleriyle bu çınarı ayakta tutanlardır. Emekçilere yönelik bu tasfiye anlayışını vicdanlara havale ediyoruz."
Sarayın yargı eliyle yapılan atamalarla koltuklara oturtulan butlancılar, Genel Merkez’de bir kez daha emekçi kıyımına imza attı.— Burhanettin Bulut (@eczburhan) June 15, 2026
Sekreterinden temizlik görevlisine, çay ocağı çalışanından fotokopi sorumlusuna kadar 20 emekçi daha, gözü dönmüş bu anlayışın intikam hırsına kurban…
Daha önce de CHP Genel Merkezi'nde işten çıkarmalar yaşanmıştı.