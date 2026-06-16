CHP Milletvekili Burhanettin Bulut: Butlancılar 20 emekçiyi daha işten çıkardı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Genel Merkez'de 20 çalışanın daha işten çıkarıldığını duyurdu. Bulut paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sarayın yargı eliyle yapılan atamalarla koltuklara oturtulan butlancılar, Genel Merkez'de bir kez daha emekçi kıyımına imza attı. Sekreterinden temizlik görevlisine, çay ocağı çalışanından fotokopi sorumlusuna kadar 20 emekçi daha, gözü dönmüş bu anlayışın intikam hırsına kurban edildi.

Kurultay söz konusu olduğunda 'tedbir' arkasına sığınanlar, yıllardır baba ocağında alın teri döken emekçilere gelince adeta şahin kesiliyor. Bu partinin gerçek sahipleri; makamlar değil, emekleriyle bu çınarı ayakta tutanlardır. Emekçilere yönelik bu tasfiye anlayışını vicdanlara havale ediyoruz."

Sarayın yargı eliyle yapılan atamalarla koltuklara oturtulan butlancılar, Genel Merkez’de bir kez daha emekçi kıyımına imza attı.



Sekreterinden temizlik görevlisine, çay ocağı çalışanından fotokopi sorumlusuna kadar 20 emekçi daha, gözü dönmüş bu anlayışın intikam hırsına kurban… — Burhanettin Bulut (@eczburhan) June 15, 2026

Daha önce de CHP Genel Merkezi'nde işten çıkarmalar yaşanmıştı.