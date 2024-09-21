  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP Milletvekili Ediz Ün'ün aracında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
Takip Et

CHP Milletvekili Ediz Ün'ün aracında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Edirne'de durdurulan bir cipte, 530 boş elektronik sigara kutusu ve çeşitli kaçak sigara ürünleri ele geçirildi. Araç, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait çıkarken, Ün, aracını gayri resmi danışmanına verdiğini ve olayla ilgisi olmadığını açıkladı. Ün, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Milletvekili Ediz Ün'ün aracında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
Takip Et

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Gişeleri'nde bir cipi durdurdu. Araçtaki F.A. ve Ç.R.Ç, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etti. Şüpheliler, “gümrük kaçakçılığı” suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Aracım CHP milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu ortaya çıktı

Aracın ise CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu öğrenildi. Ediz Ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu aracı gayri resmi danışmanı F.A'ya teslim ettiğini belirtti. 

Ediz Ün'den açıklama

Söz konusu olayla uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade eden Ün, F.A'nın Ç.R.Ç. ile buluşarak gümrük kaçağı eşyaları araca yükleyip İstanbul'a doğru yola çıktıklarını kolluk kuvvetlerini kendisini bilgilendirmeden öğrendiğini ileri sürdü.

"Suç duyurusunda bulundum"

Polis ekiplerinin kendisini aradığında aracı aramaları ve suça konu bir durum varsa gereğinin yapılmasını istediğini belirten Ün, "Bahsedilen şahıslar, Edirne Milletvekili olmam, aracın plakasının bana tahsisli olması, trafikte geçiş üstünlüğü olması gibi tarafıma tanınan bu ayrıcalıkları bilgim ve iradem dışında suç işlemek amacı ile kullanmak istemişlerdir. Araçta arama yapılmasına muvafakat etmiş, araç içerisinde suça konu eşya olup olmadığının tespit edilmesini ve aracın milletvekili sıfatı ile şahsıma kayıtlı olması sebebiyle herhangi bir iltimas gösterilmemesini talep ederek şüpheliler hakkında gerekli tüm adli işlemlerin yapılmasını ve hiçbir ayrıcalığa tabi tutulmamalarını bizzat rica ettim ve sürecin takipçisi oldum." dedi. 

Ün, zanlılar hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Naci Görür'den fay raporuna itiraz: Bu zon milyonlarca sene daha deprem üretecekNaci Görür'den fay raporuna itiraz: Bu zon milyonlarca sene daha deprem üretecekGündem

 

Kasım Gülpınar, YRP'den istifa sürecini anlattı: Bardağı taşıran son damla olduKasım Gülpınar, YRP'den istifa sürecini anlattı: Bardağı taşıran son damla olduGündem

 

 

 

Gündem
Naci Görür'den fay raporuna itiraz: Bu zon milyonlarca sene daha deprem üretecek
Bu zon milyonlarca sene daha deprem üretecek
MHP'den yeni dönem açıklaması: Görüş birliği tazelenmiştir
MHP'den yeni dönem açıklaması: Görüş birliği tazelenmiştir
Bakan Kurum "fay etüt raporu" sonuçlarını açıkladı: İmar planı revizyonları yapılacak
Bakan Kurum "fay etüt raporu" sonuçlarını açıkladı
Kasım Gülpınar, YRP'den istifa sürecini anlattı: Bardağı taşıran son damla oldu
Gülpınar, YRP'den istifa sürecini anlattı: Bardağı taşıran son damla oldu
Ankaralılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ankaralılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Başkan Bozbey duyurdu: Bursa'da metrobüs ve füniküler hattı kuruluyor
Bursa'da metrobüs ve füniküler hattı kuruluyor