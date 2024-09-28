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Özgür Özel, CHP milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aracında çok sayıda kaçak elektronik sigara bulunan Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün partiden istifasını istedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel, CHP milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel arabasında kaçak elektronik sigara ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi. Ün'ün istifa etmemesi durumunda disipline sevk edilecek.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyaretinden Türkiye’ye döndükten sonra Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü hakkındaki iddialar nedeniyle Ankara'ya çağırdı.

Gazete Duvar'ın derlediği habere göre Ediz Ün'ün Ankara'da CHP Grup Başkanvekilleriyle görüştüğü öğrenildi. Grup Başkanvekilleri Ün'den, soruşturma süreci tamamlanıp, olay hukuki olarak açıklığa kavuşana dek partiden istifa etmesi gerektiğini iletti.

Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor. İstifa etmemesi durumunda ise Ün'ün Grup Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtiliyor.

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