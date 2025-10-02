CHP Milletvekili Gülcan Kış: Her çocuk 140 bin lira borçla doğuyor

Hazine’nin borç stoku, Ağustos 2025 itibarıyla 12 trilyon 477 milyar liraya ulaştı. Türkiye nüfusunun yaklaşık 89 milyon olduğu hesaplandığında Türkiye’de doğan her çocuk, daha gözünü açar açmaz 140 bin lira borçla doğduğu hesaplanıyor.

Ekonomik kırılganlık artıyor

Borçlanma maliyetleri hızla artarken bütçede en büyük artışlardan biri faiz ödemelerinde yaşanıyor. Özellikle, dolar kurundaki her 1 liralık artış kamuya 127 milyar lira ek yük bindirirken ekonomik kırılganlık da artıyor.

'Her çocuk 140 bin lira borçla doğuyor'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, hazine'nin borç stokunun Ağustos 2025 itibarıyla 12 trilyon 477 milyar liraya ulaştığını belirterek bunun milletin sırtına yüklenen ağır bir fatura olduğunu vurguladı. Türkiye nüfusunun yaklaşık 89 milyon olduğunu anımsatan Kış, şu çarpıcı hesabı yaptı:

"Bugün Türkiye’de doğan her çocuk, daha gözünü açar açmaz 140 bin lira borçla hayata başlıyor. Borç stokunun faiz yükü ise anaparayı geçti, 9,6 trilyon liraya dayandı. Dolar kuru her 1 lira arttığında, 127 milyar lira ek yük biniyor. İktidarın sorumsuz politikalarının faturası, doğmamış çocuklarımızın bile omzuna yükleniyor."

"Hazine 8 ayda 2 trilyon lirayı aşkın borçlandı"

Kış, Hazine'nin yalnızca ilk sekiz ayda 2 trilyon lirayı aşkın borçlandığını ve yüzde 40'ın üzerinde faizle borç alındığını belirtti.

Bütçede en düşük artışın personel giderlerinde yaşandığını, buna karşın faiz ödemelerinin neredeyse ikiye katlandığını hatırlatan Kış, "İktidar öğretmenden, hemşireden, memurdan kısmayı marifet sanıyor. Ama sarayın şatafatından, yandaşların garantili projelerinden tek kuruş eksiltmiyor. Faizciye, müteahhide var; halka, emekçiye yok" ifadesini kullandı.