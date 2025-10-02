  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP Milletvekili Gülcan Kış: Her çocuk 140 bin lira borçla doğuyor
Takip Et

CHP Milletvekili Gülcan Kış: Her çocuk 140 bin lira borçla doğuyor

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, hazine'nin borç stokunun Ağustos 2025 itibarıyla 12 trilyon 477 milyar liraya ulaştığını belirterek "Bugün Türkiye’de doğan her çocuk, daha gözünü açar açmaz 140 bin lira borçla hayata başlıyor. Borç stokunun faiz yükü ise anaparayı geçti” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Milletvekili Gülcan Kış: Her çocuk 140 bin lira borçla doğuyor
Takip Et

Hazine’nin borç stoku, Ağustos 2025 itibarıyla 12 trilyon 477 milyar liraya ulaştı. Türkiye nüfusunun yaklaşık 89 milyon olduğu hesaplandığında Türkiye’de doğan her çocuk, daha gözünü açar açmaz 140 bin lira borçla doğduğu hesaplanıyor.

 Ekonomik kırılganlık artıyor

Borçlanma maliyetleri hızla artarken bütçede en büyük artışlardan biri faiz ödemelerinde yaşanıyor. Özellikle, dolar kurundaki her 1 liralık artış kamuya 127 milyar lira ek yük bindirirken ekonomik kırılganlık da artıyor.

'Her çocuk 140 bin lira borçla doğuyor'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, hazine'nin borç stokunun Ağustos 2025 itibarıyla 12 trilyon 477 milyar liraya ulaştığını belirterek bunun milletin sırtına yüklenen ağır bir fatura olduğunu vurguladı. Türkiye nüfusunun yaklaşık 89 milyon olduğunu anımsatan Kış, şu çarpıcı hesabı yaptı:

"Bugün Türkiye’de doğan her çocuk, daha gözünü açar açmaz 140 bin lira borçla hayata başlıyor. Borç stokunun faiz yükü ise anaparayı geçti, 9,6 trilyon liraya dayandı. Dolar kuru her 1 lira arttığında, 127 milyar lira ek yük biniyor. İktidarın sorumsuz politikalarının faturası, doğmamış çocuklarımızın bile omzuna yükleniyor."

"Hazine 8 ayda 2 trilyon lirayı aşkın borçlandı"

Kış, Hazine'nin yalnızca ilk sekiz ayda 2 trilyon lirayı aşkın borçlandığını ve yüzde 40'ın üzerinde faizle borç alındığını belirtti. 

Bütçede en düşük artışın personel giderlerinde yaşandığını, buna karşın faiz ödemelerinin neredeyse ikiye katlandığını hatırlatan Kış, "İktidar öğretmenden, hemşireden, memurdan kısmayı marifet sanıyor. Ama sarayın şatafatından, yandaşların garantili projelerinden tek kuruş eksiltmiyor. Faizciye, müteahhide var; halka, emekçiye yok" ifadesini kullandı.

Ekonomist Hakan Kara: Vatandaş enflasyon karşısında ezilmemiş, testere gibi biçilmişEkonomist Hakan Kara: Vatandaş enflasyon karşısında ezilmemiş, testere gibi biçilmişEkonomi
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekorMerkez Bankası rezervlerinde yeni rekorEkonomi
Menajer Ayşe Barım evinde bayıldı! Hastaneye kaldırıldıMenajer Ayşe Barım evinde bayıldı! Hastaneye kaldırıldıGündem

 

Gündem
Narin Güran cinayeti davasında üç kişi tahliye edildi
Narin Güran cinayeti davasında üç kişi tahliye edildi
Tekirdağ Valiliği'nden Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama
Tekirdağ Valiliği'nden Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmaraereğlisi'ndeki depreme ilişkin ilk açıklama: 23 Nisan’daki depremin yarısı oldu, diğer yarısı bekleniyor
Üşümezsoy: 23 Nisan’daki depremin yarısı oldu, diğer yarısı bekleniyor
Son dakika... İstanbul'da da hissedilen deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı! Vali Gül: Herhangi bir hasar bilgisi alınmadı
İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem
AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, görevinden istifa etti
AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, görevinden istifa etti
Erdoğan'dan Sumud Filosu ile ilgili ilk açıklama: İsrail nasıl bir cinnet halinde olduğunu ispat etti
Erdoğan'dan Sumud Filosu ile ilgili ilk açıklama