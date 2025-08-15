CHP Milletvekili Kış'tan Bakan Şimşek'e soru önergesi: Yanıtlar yetersiz...

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine verilen yanıtları "bürokratik kalıp cümlelerle dolu, sorumluluğu dağıtan ama hiçbir soruya net cevap vermeyen bir metin" olarak tanımladı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Kış, "Bakan, 19 Mart’ta yaşanan olağanüstü dalgalanmada borsanın iki kez devre kesildiğini ve günün yüzde 8’i aşan kayıpla kapandığını hepimiz biliyorken, ‘somut işlem tespiti, kim yaptı, ne zaman yaptı, hangi hesaplar üzerinden gerçekleşti?’ sorularımıza tek bir rakam, tek bir isim, tek bir saat hatta tek bir dosya numarası bile vermemiştir. Bu, şeffaflık değil; örtme çabasıdır" dedi.

"Acı reçete hep halka"

"Bakan’ın yanıtı, siyasi krizin ekonomik yansımasında kimlerin kazandığını gizliyor; halktan saklıyor" diyen CHP'li Kış, şu ifadeleri kullandı:

''İçerden öğrenenlerin ticareti ve piyasa dolandırıcılığı gibi ağır suçlarda yetki açık: SPK, Borsa İstanbul, MASAK, BDDK… Ama yanıt, kurum isimlerini saymaktan ibaret; ‘şu tarihte şu kurum şu dosyada şu işlemi yaptı’ demiyor. 6362 sayılı Kanun’un 106 ve 107. maddeleri ortadayken, ‘inceleme başlattık mı; evet mi hayır mı?’ sorusuna bile net bir cümle yok. Kamu yararı gereği asgari bilgilendirme yapılabilir. 'Soruşturma gizliliği' bahanesi, hiçbir veri vermemek için sığınılacak bir gölge değildir. Gizliliği ihlal etmeden işlem sayısı, büyüklük aralığı, saat dilimi, uyarı mekanizmasının tetiklenip tetiklenmediği ve SPK bültenine yansıyan işlem olup olmadığı açıklanabilirdi; açıklanmadı. Denetim mekanizması işledi ise kanıtı nerede? SPK bültenlerinde idari yaptırım, suç duyurusu; MASAK’ta şüpheli işlem raporu; Borsa İstanbul’da gözetim kayıtları… Hangi birini gördük? Hiçbirini. Bu yanıt, piyasalara ‘denetimsiz kazanç mümkündür’ mesajı verir; bu da kurumlara ve hukuka güveni aşındırır. Spekülatif kazanç iddialarında sessizlik, memura ve emekliye kırıntı niteliğinde zam teklifi, Merkez Bankası’nın yukarı yönlü enflasyon revizyonu… Hepsi aynı fotoğrafın parçalarıdır. İktidar, ekonomik krizin faturasını halka çıkarıyor. Acı reçete hep halka. Bu düzen değişecek."