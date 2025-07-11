CHP Milletvekili Ösen'den Ticaret Bakanı Bolat'ın "Temu" yanıtına sert tepki!

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Türkiye'de henüz temsilcilik açmayan Çinli e-ticaret firması Temu'nun ürünlerinin kanserojen olup olmadığının incelenmeden Türkiye'ye getirildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Ösen, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın, Çinli e-ticaret firması Temu’ya ilişkin iddialarla ilgili “Günlük 200 bin kargo kanserojen mi diye incelenmeden Çin atölyesinden evinize geliyor” ifadesini kullandığını belirterek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlaması istemiyle iddialara ilişkin sorular yöneltti.

Seda Kaya Ösen, Ticaret Bakanı Bolat'ın soru önergesine verdiği yanıtı paylaştı. Buna göre Bolat, söz konusu firmanın Türkiye’de halen temsilcilik atamadığı için gerekli denetimlerin yapılamadığını doğruladı. 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren Türkiye’nin e-ticaret alanındaki ulusal mevzuatlarının AB’nin Genel Ürün Güvenliği Tüzüğüne uyumlu hale getirildiğini kaydeden Bolat, bu doğrultuda uluslararası firmaların Türkiye’de temsilcilik açmaları gerektiğini ve ürün denetimlerinin bu şekilde yapılabildiğini vurguladı. Bolat, “E-ticaret alanında görülen artış gümrük idarelerine büyük bir iş yükü ve idari maliyet getirmekle birlikte, ürün güvenliği ve tüketicinin koruması hususunda birtakım endişeleri de beraberinde getirmektedir” ifadesini kullandı. Bolat, Temu ile ilgili iddialara ilişkin ise, “Türkiye’de faaliyet gösteren yurt dışı menşeli çevrimiçi platformlar ile Bakanlığımız uhdesinde pek çok kez bir araya gelinerek Türkiye’nin talepleri aktarılmıştır. Nitekim, yürütülen çalışmaları destekleyecek şekilde yakın zamanda soru önergesinde bahsi geçen platform, bünyesinde satış yapan temsilcilere Türkiye’de temsilcilik açacaklarına ilişkin duyuruda bulunmuştur” bilgisini verdi.

"Bakanlığın görevi firmaları denetlemek değil midir?"

Bolat’ın önergeye yanıtına tepki gösteren Seda Kaya Ösen, “Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın günlük yüzbinlerce ürünün denetimlerinin yapılamadığına ilişkin itirafının doğrulanmış olduğunu” belirterek, şunları kaydetti:

“Sayın Bakan Bolat’ın bize vermiş olduğu yanıttan, halen Türkiye’ye günlük yüz binlerce ürünün kanserojen mi diye incelemeden giriş yapmaya devam ettiğini anlıyoruz. Bakan yardımcısının ardından Bakan da denetimsizliği kabul etti. Halk sağlığını tehlikeye atan bu duruma karşı bahane uyduruyor. Sayın Bakan ‘pek çok kez firmaların uyarıldığını’ söylüyor. Bakanlığın görevi firmaları denetlemek değil midir? Tüm firmalar, gereklilikleri yerine getirip bir firma ısrarla Türkiye’de uyması gereken kurallara uymuyorsa neden yaptırım uygulanmıyor? Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan bu denetimsizlik karşısında yaptırıma ilişkin adımları atmak için neyi bekliyor? Bakan Bolat’tan bu soruların yanıtın bekliyoruz.”