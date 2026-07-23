CHP Milletvekili Umut Akdoğan: CHP’den istifa edemiyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda üyelik kaydının usulsüz şekilde silindiğini savunarak tepki gösterdi.

Akdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP’den istifa edemiyorum. Çünkü daha disiplin kurulu karar vermeden benim üyeliğimi kafalarına göre silmişlerdi. Oysa üyeliğimi askıya almaları gerekirdi. Gördüğüm lüzum üzerine istifa edemedim. Gördüğüm zulüm üzerine ayrılıyorum. Öyle bir durum, böyle bir gariplik…"