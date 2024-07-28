CHP'li Milletvekilleri, Genel Kurul’da sokak hayvanları kanun teklifini protesto etti
CHP milletvekilleri; TBMM Genel Kurulu’nda sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde düzenlemeyi kanlı eldivenler giyerek ve “Öldürme, yaşat”, “Yasayı geri çek”, “Kanlı yasaya hayır” ve “Aşıla, kısırlaştır, yerine bırak” yazılı dövizler aracılığıyla protesto etti.
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Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeleri içeren ve 17 maddeden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine Genel Kurul'da devam ediliyor.
Görüşmeler sırasında CHP'li milletvekilleri yasayı "Öldürme yaşat", "Kanlı yasaya hayır", "Yasayı geri çek", "Aşıla, kısırlaştır, yerine bırak" yazılı dövizlerle protesto etti.
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