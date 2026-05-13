CHP milletvekillerini hedef alan sosyal medya paylaşımlarına hukuki süreç başlatıldı

CHP, son günlerde bazı milletvekilleri ve partililere yönelik sosyal medya üzerinden yürütülen paylaşımlara karşı hukuki sürecin başlattı.

CHP'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son günlerde milletvekillerimize ve partililerimize yönelik yürütülen; akıl ve ahlak sınırlarını aşan, organize, mesnetsiz, alçak saldırıları ibretle takip ediyoruz" denildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Siyaseti; trol ordularıyla iftira saçarak, itibar suikastı yaparak, insanların namusuna ve haysiyetine saldırarak dizayn etmeye çalışan bu kirli zihniyet artık açıkça kontrolden çıkmıştır.

Sözde gazetecilik adı altında tetikçiliğe soyunan; anonim hesapların arkasına saklanıp organize şekilde, yalanlarla saldıran şeref yoksunları da buna göz yumanlar da hukuk ve toplum vicdanı önünde hesap verecektir. İktidarın bu alçak kampanya karşısındaki suskunluğu ise tarafsızlık değil, açık bir ortaklıktır.

Sessiz kalan herkes bu alçaklığın, bu pisliğin sorumluluğunu taşımaktadır. Ne bu ahlaksız dile boyun eğeriz ne de bu çürümüş siyaset anlayışına teslim oluruz."

"Kadınlara, mücadelemize ve partimize yönelik organize saldırılarınızın hesabını vereceksiniz"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da hukuki sürecin derhal başlatıldığını belirtti.

Asu Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse şahsımı ve kadınları hedef göstererek, iftira ve nefretle siyaset dizayn edeceğini sanmasın. Bu alçaklığı yapanlar şunu iyi bilsin: Kadınlara, mücadelemize ve partimize yönelik organize saldırılarınızın da, kirli dilinizin de hesabını yargı önünde tek tek vereceksiniz. Ne iftiranızdan korkarız, ne de bu karanlık düzeninize teslim oluruz. Kadınları susturamayacaksınız! Cumhuriyet Halk Partisi’ni susturamayacaksınız."