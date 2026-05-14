  3. CHP, Milli Parklar Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP, Milli Parklar Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP, 7576 Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

CHP, Milli Parklar Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, beraberindeki milletvekilleriyle başvuru dilekçesini Yüksek Mahkemeye sundu.

Günaydın, daha sonra yaptığı açıklamada, milli parkların, bilimsel, kültürel ve estetiksel değerler açısından nadir bulunan ve devletçe koruma altına alınmış üstün nitelikteki alanlar olduğunu belirtti.

Buraların titizlikle korunması ve sonraki nesillere aktarılması gereken alanlar olduğunu vurgulayan Günaydın, "Biz, milli parkların koruma, kullanma dengesi gözetilerek insanların ziyaretine açık halde tutulmasına karşı değiliz ancak bu yasa, bir milli park restoranı, milli park oteli haline dönüştürüyor bu alanları. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değildir." dedi.

Günaydın, CHP'nin milli parkların ve biyoçeşitliliğin bozulmadan aktarılması için üzerine düşen her türlü görevi yerine getirdiğini ifade etti.

