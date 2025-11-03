  1. Ekonomim
  CHP mitinglerine devam ediyor: Yeni adres Ümraniye
CHP mitinglerine devam ediyor: Yeni adres Ümraniye

CHP’nin her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde gerçekleştirdiği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi Ümraniye olacak.

CHP mitinglerine devam ediyor: Yeni adres Ümraniye
CHP, Ekrem İmamoğlu‘nun tutuklanmasının ardından başlattığı mitinglerin 66’ncısını İstanbul- Ümraniye‘de gerçekleştirecek.

Saat 19:30‘da başlayacak miting 5 Kasım Çarşamba günü Ümraniye Çarşı Metro Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

CHP Ümraniye İlçe Başkanı Metin Demirbilek, sosyal medya hesabından yaptığı davet paylaşımında şunlara yer verdi:

“Millet iradesine sahip çıkmak için buluşuyoruz! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla 5 Kasım Çarşamba günü saat 19:30’da Ümraniye Saat Kulesi önündeyiz. Hakkımıza, emeğimize, Türkiye’nin aydınlık yarınlarına sahip çıkmak için hep birlikte orada olalım!"

