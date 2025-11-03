CHP mitinglerine devam ediyor: Yeni adres Ümraniye
CHP’nin her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde gerçekleştirdiği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi Ümraniye olacak.
CHP, Ekrem İmamoğlu‘nun tutuklanmasının ardından başlattığı mitinglerin 66’ncısını İstanbul- Ümraniye‘de gerçekleştirecek.
Saat 19:30‘da başlayacak miting 5 Kasım Çarşamba günü Ümraniye Çarşı Metro Meydanı’nda gerçekleştirilecek.
İrademiz ve geleceğimiz için mücadele ediyoruz.— CHP İstanbul İl Başkanlığı (@CHP_istanbulil) November 3, 2025
Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için buluşuyoruz.
📍Ümraniye Saat Kulesi
🗓️5 Kasım Çarşamba | 19.30 pic.twitter.com/IyMaf34yIP
CHP Ümraniye İlçe Başkanı Metin Demirbilek, sosyal medya hesabından yaptığı davet paylaşımında şunlara yer verdi:
“Millet iradesine sahip çıkmak için buluşuyoruz! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla 5 Kasım Çarşamba günü saat 19:30’da Ümraniye Saat Kulesi önündeyiz. Hakkımıza, emeğimize, Türkiye’nin aydınlık yarınlarına sahip çıkmak için hep birlikte orada olalım!"
Millet iradesine sahip çıkmak için buluşuyoruz!— Metin Demirbilek (@mdemirbilekchp) November 2, 2025
Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in katılımıyla 5 Kasım Çarşamba günü saat 19:30’da Ümraniye Saat Kulesi önündeyiz.
Hakkımıza, emeğimize, Türkiye’nin aydınlık yarınlarına sahip çıkmak için hep birlikte orada olalım! pic.twitter.com/a3Rzl8zBlD