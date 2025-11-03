CHP mitinglerine devam ediyor: Yeni adres Ümraniye

CHP, Ekrem İmamoğlu‘nun tutuklanmasının ardından başlattığı mitinglerin 66’ncısını İstanbul- Ümraniye‘de gerçekleştirecek.

Saat 19:30‘da başlayacak miting 5 Kasım Çarşamba günü Ümraniye Çarşı Metro Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

İrademiz ve geleceğimiz için mücadele ediyoruz.



Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için buluşuyoruz.



📍Ümraniye Saat Kulesi

🗓️5 Kasım Çarşamba | 19.30 pic.twitter.com/IyMaf34yIP — CHP İstanbul İl Başkanlığı (@CHP_istanbulil) November 3, 2025

CHP Ümraniye İlçe Başkanı Metin Demirbilek, sosyal medya hesabından yaptığı davet paylaşımında şunlara yer verdi:

“Millet iradesine sahip çıkmak için buluşuyoruz! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla 5 Kasım Çarşamba günü saat 19:30’da Ümraniye Saat Kulesi önündeyiz. Hakkımıza, emeğimize, Türkiye’nin aydınlık yarınlarına sahip çıkmak için hep birlikte orada olalım!"