  3. CHP Muğla’da ilçe kongreleri sonuçlandı: Yedi başkan görevine devam etti, beş ilçede yeni isimler devam edecek
CHP Muğla’da ilçe kongreleri sonuçlandı: Yedi başkan görevine devam etti, beş ilçede yeni isimler devam edecek

CHP’nin 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında Muğla’da yapılan ilçe kongreleri tamamlandı. Menteşe, Köyceğiz, Dalaman, Datça, Kavaklıdere, Fethiye ve Bodrum’da mevcut başkanlar devam ederken, Seydikemer, Ula, Milas, Yatağan, Ortaca ve Marmaris’te yeni isimler göreve geldi. Marmaris’te Pelin Özbozdağ tek kadın ilçe başkanı olarak seçildi.

CHP’nin 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında Muğla’da yapılan ilçe kongreleri tamamlandı. Kongreler sonucunda yedi ilçede mevcut başkanlar görevini korurken, beş ilçede değişim yaşandı.

CHP'nin 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında Muğla'da 13 Eylül'de başlayan ilçe kongreleri tamamlandı.

Menteşe’de Nail Kızıl, Köyceğiz’de Tanju Satılmış, Dalaman’da Bilal Sarıhan, Datça'da Sezai Öz, Kavaklıdere’de Cengiz Doğan, Fethiye'de Mustafa Koyuncu ve Bodrum’da Tuna Işın yeniden ilçe başkanı seçildi.

Seydikemer’de Tuğrul Yılmaz, Ula’da Gürkan Aktaş, Milas’ta Ahmet Kılbey, Yatağan’da Ozan Gürpınar ve Ortaca'da Mehmet Güzel görevi devraldı.

Marmaris’te ise mevcut başkan Ömer Bozdemir’in adaylıktan çekilmesi üzerine seçim tek listeyle yapıldı. Pelin Özbozdağ, 213 delegenin desteğini alarak ilçe başkanı seçildi ve Muğla’daki ilçelerin tek kadın başkan olarak dikkat çekti.

CHP’de kongre süreci il kongresiyle devam edecek. Muğla'da mevcut İl Başkanı Zekican Balcı henüz adaylık konusunda açıklama yapmazken, Hasan Balı ve Mehmet Kubilay Özcan aday olduklarını duyurdu.

