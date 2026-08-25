CHP Mutlak Butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti

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CHP yönetimi, mutlak butlan davasında yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in de temyiz başvurusundan vazgeçmesi halinde mahkemenin verdiği karar kesinleşecek.

Temyiz başvurusu geri çekildi

Temyiz başvurusunda bulunan Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaslan vekilleri Av. Onur Yusuf Türegün, bugün Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe vererek Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen mutlak butlan kararını temyizden feragat etti.

Üregen, “Biz usulen temyiz başvurusu yapmıştık. Karar kesinleşsin diye şimdi temyiz başvurumuzu geri çektik. Ama BAM’ın kararının kesinleşmesi için Özel tarafının da temyiz başvurusunu geri çekmesi gerekir” dedi.