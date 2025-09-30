CHP MYK, 22. Olağanüstü Kurultay sonrası ilk kez toplandı
CHP Merkezi Yönetim Kurulu, 21 Eylül'de düzenlenen 22. Olağanüstü Kurultayı'nın ardından ilk kez toplandı. Üç kez genel başkan seçilen Özgür Özel'in başkanlığında toplanan MYK'da dış politika ve uluslararası gündemlerin ele alınacağı belirtildi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı.
21 Eylül tarihinde düzenlenen 22'nci Olağanüstü Kurultay sonrası yapılan ilk MYK toplantısı CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
Basına kapalı toplantının gündeminde, ağırlıklı olarak uluslararası alandaki gelişmeler görüşülecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu temasları, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ele alınacağı ifade edildi.
Toplantıda Gazze'de yaşanan gelişmeler, olağan kurultay süreci ve hafta sonu yapılacak olan CHP milletvekili kampına ilişkin hususlar ele alınacak.
Toplantı sonrası açıklama yapılması beklenmiyor.