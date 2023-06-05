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CHP MYK belli oldu

CHP Merkez Yönetim Kurulu belli oldu.

Haber Merkezi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından yeni MYK belli oldu.

Yeni MYK şöyle:

Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri

Ahmet Akın: Yerel Yönetimler

Aylin Yaman: Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu; Tanıtım ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu: İdari ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik: Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları -Parti Sözcüsü

Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları

Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri

Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter

Semra Dinçer: Doğa Hakları

Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme

Yunus Emre: Bilim-Yönetim ve Kültür Platformu

Zeynel Emre: Hukuk ve Seçim İşleri

Perşembe günü Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK sonrası bütün üyeler istifa etmişti.

 

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