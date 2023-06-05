CHP MYK belli oldu
CHP Merkez Yönetim Kurulu belli oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.
Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından yeni MYK belli oldu.
Yeni MYK şöyle:
Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri
Ahmet Akın: Yerel Yönetimler
Aylin Yaman: Sosyal Politikalar
Aysu Bankoğlu; Tanıtım ve Halkla İlişkiler
Bülent Kuşoğlu: İdari ve Mali İşler
Devrim Barış Çelik: Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi
Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları -Parti Sözcüsü
Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları
Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri
Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter
Semra Dinçer: Doğa Hakları
Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme
Yunus Emre: Bilim-Yönetim ve Kültür Platformu
Zeynel Emre: Hukuk ve Seçim İşleri
Perşembe günü Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK sonrası bütün üyeler istifa etmişti.