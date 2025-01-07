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CHP MYK ikinci kez toplandı! Gündem: DEM Parti görüşmesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dünkü toplantısının ardından bugün bir kez daha toplandı. CHP lideri Özgür Özel'in DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmenin ele alınması bekleniyor.

Haber Merkezi
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CHP MYK ikinci kez toplandı! Gündem: DEM Parti görüşmesi
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı saat 19.20'de başladı.

Alınan bilgiye göre, MYK'de, Özel'in Meclis'teki makamında DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmenin ele alınması bekleniyor.

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