CHP MYK ikinci kez toplandı! Gündem: DEM Parti görüşmesi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dünkü toplantısının ardından bugün bir kez daha toplandı. CHP lideri Özgür Özel'in DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmenin ele alınması bekleniyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı saat 19.20'de başladı.
Alınan bilgiye göre, MYK'de, Özel'in Meclis'teki makamında DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmenin ele alınması bekleniyor.
Gündem