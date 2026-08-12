CHP MYK Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda iç ve dış siyasetin yanı sıra ekonomi, ihraçlar, il örgütlerine ilişkin atamalar ve TBMM'de kabul edilen çerçeve yasa ele alınacak.
CHP MYK toplantısı, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde başladı.
Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşmasıyla başlayacak toplantıda iç siyaset, bölgesel gelişmeler, dış politika, ekonomi, ihraçlar ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’a yönelik değerlendirmelerde bulunulacak.
Öte yandan, MYK’da ihraçlar ve il örgütlerine ilişkin atamaların gündeme gelmesi bekleniyor.
Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nın gündemine ilişkin olarak saat 17:00'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.