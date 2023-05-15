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CHP MYK toplantısı sona erdi

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sona erdi.

Haber Merkezi
AA
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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sona erdi.

CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda, dünkü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Ayrıca, 28 Mayıs 2023 Pazar gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yapılacak çalışmalar ele alındı. Basına kapalı toplantı 2,5 saat sürdü.

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