CHP MYK toplantısı sona erdi: Üyeler istifa etti
Seçimler sonrası toplanan MYK'de CHP'nin yol haritasının ele alındığı belirtilirken, toplantıda MYK üyelerinin istifa ettiği bildirildi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü.
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı.
Alınan bilgiye göre, toplantıda bütün MYK üyeleri istifalarını sundu.