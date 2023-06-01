  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. CHP MYK toplantısı sona erdi: Üyeler istifa etti
Takip Et

CHP MYK toplantısı sona erdi: Üyeler istifa etti

Seçimler sonrası toplanan MYK'de CHP'nin yol haritasının ele alındığı belirtilirken, toplantıda MYK üyelerinin istifa ettiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı.

Alınan bilgiye göre, toplantıda bütün MYK üyeleri istifalarını sundu.

 

İYİ Parti'den 'Millet İttifakı' açıklamasıİYİ Parti'den 'Millet İttifakı' açıklamasıGündem

 