CHP MYK toplantısından yeni karar: 8 il için atama yapıldı

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CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) son toplantısında parti teşkilatlarını kapsayan kapsamlı bir yeniden yapılanma kararı alındı. Bu kapsamda sekiz ilin başkanlığına yeni isimler atanırken, İstanbul'daki 22 ilçe örgütünde de görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Ayrıca Gençlik Kolları Başkanlığı için de yeni bir görevlendirme yapıldı.

Butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, toplantı sonrası alınan kararları duyurdu. Açıklamasında, meclise sunulan yeni çerçeve yasa ve Türkiye’de silahsızlanma sürecine ilişkin parti yaklaşımına değindi. Sarı, “Yasada, örgütlerin silah bırakmasının ardından Milli Güvenlik Kurulu’na rapor sunulması ve alınacak kararla birlikte sürecin başlaması öngörülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sürecin, parlamentonun etkin olduğu, şartlı ve süreli bir şekilde ilerlemesini önemli buluyoruz,” ifadelerini kullandı.

Yeni atamalar ve disiplin kararları açıklandı

Atamalar kapsamında Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli illerine yeni il başkanları görevlendirildi. Ayrıca İstanbul’daki 22 ilçe teşkilatında da yenilenmeye gidildiği açıklandı.

MYK kararıyla, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Daha önceki bir toplantıda ise İzmir, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanlarının görevlerinden alınarak disipline sevk edildikleri duyuruldu. Bazı il teşkilatlarının tüm yönetimi, aralarında CHP Ankara İl Başkanlığı’nın da bulunduğu yerler dahil olmak üzere feshedildi.

Görevine son verilen isimlerden Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya da disipline sevk edilenler arasında yer aldı. Bu kişilere yönelik alınan disiplin kararlarının gerekçesinde, mutlak butlan davasında yer almaları ve iddianamede belirtilen hususlar gösterildi.

CHP'de revizyon dalgası büyüyor

Antalya ve Kayseri il başkanlıklarında da değişim yaşanırken, Hasan Şahin ve Okan Marzıoğlu bu illere yeni başkan olarak atandı. İzmir’de ise yönetim değişikliği sırasında yaşanan olaylar nedeniyle bazı parti üyelerine disiplin işlemi başlatılması gündeme geldi.

Geçtiğimiz dönemde ise Ağrı, Aksaray, Batman, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli gibi birçok ildeki yöneticilerin tamamı görevden alınmıştı. Söz konusu illerle birlikte toplamda 22 il başkanlığında değişime gidildi ve bunlardan 15’ine yeni atamalar yapıldı.

Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize merkezlerinde de yönetimler feshedildi. Bu illere de yeni il başkanları atandığı duyuruldu. Ayrıca, bazı il başkanlarının kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği belirtildi.

MYK, son toplantısında da, Konya ve Tokat il başkanları dâhil 8 ilde yönetimi görevden aldı, yedi yeni il başkanı belirledi. Son olarak Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon ve Zonguldak illerine de atamalar gerçekleştirildi.