CHP MYK, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı gündemiyle toplanacak

Partinin basın biriminden yapılan açıklamada, Özel'in, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını Diyarbakır'daki programı sırasında katıldığı canlı yayında öğrendiği ve saldırıyı lanetlediği ifade edildi.

Açıklamada, Özel'in, MYK ve PM üyeleri ve bazı milletvekilleriyle bir araya gelerek, terör saldırısını değerlendirdiği, görüşmede MYK'nin bugün acil olarak Ankara'da toplanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Özel, Diyarbakır'dan Ankara'ya gelerek, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı gündemiyle düzenlenecek MYK toplantısına katılacak.

Görüşmede, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin TUSAŞ'a gitmesi kararı alındı.

Öte yandan Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüşerek terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.