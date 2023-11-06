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CHP: MYK üyeleri henüz belirlenmedi

CHP Parti Meclisi'nin 11 Kasım'da toplanacağı açıklanırken, MYK üyelerinin belirlendiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Haber Merkezi
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CHP: MYK üyeleri henüz belirlenmedi
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından yeni Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi yapacak.

CHP'den yapılan açıklamada, bazı mecralarda CHP'nin MYK üyelerinin belirlendiğine ilişkin listelere yer verildiği, haberler yapıldığı belirtildi.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "CHP'nin MYK üyeleri, cumartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısından sonraki günlerde belirlenecek ve resmi olarak ilan edilecek." ifadesi kullanıldı.

 

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