CHP MYK'da AK Parti'ye veto: Bu iktidarla bir anayasa yapılması mümkün değil

CHP, dün Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında merkez yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

MYK’nın gündem maddeleri arasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı, belediye başkanlarına düzenlenen operasyonlar, kayyumlar ve 23 Mart’ta yapılacak ön seçim vardı. Toplantı yaklaşık dört buçuk saat sürdü.

İktidara anayasa vetosu

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre mevcut iktidarla anayasa yapılması konusundaki tavırlarının net olduğunu aktaran kurmaylar, "AKP iktidarıyla bir anayasa yapılması mümkün değil. Ama Türkiye’nin de demokratikleşmeye ihtiyacı var. Biz CHP olarak bir yol haritası çıkarıyoruz. Bu anlayış iktidarda olduğu sürece bu yol haritasının hayata geçmesi mümkün değil. Ama biz kendi bakış açımızı ortaya koyup olması gerekenleri gösteriyoruz" dedi.

"Eksik gördüğümüz tüm başlıklar üzerine çalışıyoruz"

Böyle bir taslağın hazırlanıyor olmasının bir anayasa değişikliği noktasında olduklarını akla getirmemesi gerektiğini vurgulayan kurmaylar, “Türkiye’deki demokratikleşme sorunu neleri kapsıyorsa eksiklik gördüğümüz tüm başlıklar üzerine çalışıyoruz, önerilerimizi maddeleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kırmızı çizgilerimiz var"

Bu iktidarla bir anayasa değişikliğine onay vermeyeceklerini aktaran kurmaylar, "Belli kırmızı çizgilerimiz var: Anayasa’nın ilk dört maddesine dokunulmaması, üniter devlet yapısı sağlanması, bu iktidarla bir anayasa değişikliğinin yapılmaması ve bu anlamdaki görüşmelerin en şeffaf şekilde parlamentoda yürütülmesi. Ama onun dışında bu endişeleri barındırmıyor olsa bile bu zihniyetteki bir iktidarla anayasa değişikliğinin yapılamayacağını düşünüyoruz" dedi.

Demokratikleşme komisyonu sunumu

CHP’nin Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen başkanlığında faaliyet yürüten demokratikleşme komisyonunun son siyasi gelişmeler ışığında yaptığı çalışmalar, MYK toplantısında yapılan sunumla anlatıldı. Türkiye’deki temel sorunların kaynağının demokratikleşme sorunu olduğunu aktaran kurmaylar, komisyonun yürüttüğü taslak çalışmasının sunumunun yapıldığını, taslak çalışmasının haftaya tamamlanacağını aktardı.

Partiye 150 bin yeni üye katıldı

23 Mart’ta yapılacak ön seçimde cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan CHP, ön seçimde oy kullanılabilmesi için 28 Şubat tarihine kadar partiye üye kaydı yaptırılması gerektiğini açıkladı.

Üyelik başvurusu için açıklanan takvimin geride kalması üzerine, MYK toplantısında partinin güncel üye sayısı da gündeme geldi. Ön seçim süreci başladığında 1 milyon 500 bin CHP üyesi olduğunu aktaran kurmaylar, üye sayısının bir aylık süreçte 1 milyon 650 bine çıktığını ve partiye 150 bin yeni üye katıldığını aktardı.