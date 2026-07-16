CHP MYK'da kritik kararlar: 8 il başkanı daha görevden alındı

Mahkemenin verdiği "Mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Merkez’de toplandı.

Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşmasıyla başlayan toplantıda, ekonomik ve siyasal gelişmeler, eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar ile parti örgütlerine ilişkin revizyon ele alındı.

Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınmayla ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapılması bekleniyordu.

Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nın gündemine ilişkin olarak CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Sonuç mutlak butlan oldu, kim butlancı?"

Müslim Sarı'nın konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

"Yaklaşık 2 yıldır partinin, partililerimizin tarıştığı bir hukuk süreci oldu. Bu hukuk süreci 21 Mayıs'ta tedbirli bir şekilde mutlak butlan davasıyla sonuçlandı. Bu süreçle ilgiliş tartışmalar yapıldı. Sürecin başlangıcından 21 Mayıs'a kadar olan süreç son derece kötü yönetilmiştir.

Süreç, kendilerini değişimci olarak adlandıran arkadaşların birbirini şikâyetiyle başlamıştır. Süreç, kasım ayında kurultayı kazanan, kendini değişimci olarak ilan eden arkadaşlarımızın ekibi ve kadrosyla başlamıştır. Soruşturma başlayınca böyle bir şey yokmuş gibi davrandılar.

O zaman Sayın Özgür Özel, 'Eğer mutlak butlan çıkarsa ben bileklerimi keserim' demiştir, böyle bir konu yok sayılmıştır. Süreci yok saymak, sonucu ortadan kaldırmıyor. Kim şimdi butlancı?

Partinin bunu başına eden arkadaşlarımız butlancıdır, bizler butlancı değiliz. biz bu hukuk sürecinin zorunluluğu olarak gelmiş ve partiyi bu cendereden çıkarmak için görev almış kişileriz. Biz mi kayyumcuyuz? Süreci yok saymak, sonucu ortadan kaldırmıyor. Sonuç mutlak butlan oldu, kim butlancı?

"Arkadaşlar partiye kayyum atanması için dilekçe verdi"

Arkadaşlar partiye kayyum atanması için dilekçe verdi, bunu Meclis kürsüsünde söyledi. Bunu beraber halledelim dediğimizde kaçan, sonra gidip mahkemeye kayyum dilekçesi verenler değil biz mi kayyumcuyuz?

"CHP dışına çıkmak, partiyi bölmek sadece AKP'ye hizmet eder"

Bu arkadaşlarımız aynı zamanda kayyumcudur, bölücüdür. Partide çift başlılık yaratmıştır, partide paralel yapılanma söz konusudur.

Atanmış genel başkan, seçilmiş genel başkan, atanmış MYK-PM-Sözcü ile seçilmiş MYK-PM-sözcü...

Madem arkanızda bu kadar halk desteği var, buyurun kongrelerimiz başlıyor, arkanızdaki halk desteğiyle kongrelerimize katılın.

Yeni parti konuşulıyor, gelin CHP içinde kalın. CHP dışına çıkmak, partiyi bölmek sadece AKP'ye hizmet eder. Bunu yaparlarsa bölücülük yaparlar.

Kayyumcu, butlancı olan arkadaşlar, aynı zamanda bölücü konumuna düşer. Partide kalınsın, partide mücadele edilsin."

8 il başkanı daha görevden alındı

Müslim Sarı, Edirne ve merkez ilçesi, Isparta ve merkez ilçesi, Kastamonu ve merkez ilçesi, Konya ili, Tokat ve merkez ilçesi, Zonguldak ili, Yalova ve merkez ilçesi, Rize ve merkez ilçesi başkanlarının görevden alındığını duyurdu.

Konya il başkanı ve Tokat il başkanı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Sarı ayrıca görevden alma ile boşalan ve henüz yeni bir il başkanı atanmamış olan 7 il için de atama kararı alındığını duyurdu.

Düzce: Kenan Akın

Edirne: Özlem Becan

Hakkari: Nazım Demir

Isparta: Ahmet Tunçbilek

Konya: Refik Serttaş

Samsun: Mehmet Pank

Yalova: Mesut Tutu

İşte kesin ihracı istenen 9 vekil:

-CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

-CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

-Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

-Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

-İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

Belediye başkanları ile il başkanlarından görveden alınanlar ve disipline sevk edilenler

Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

17 Haziran tarihli toplantıda ise İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya'nın tedbirli olarak disipline sevk edildiklerini ve görevden alındıklarını açıkladı.

Söz konusu teşkilatlar ile Başkan Ümit Erkol'un tutuklu olduğu CHP Ankara İl Başkanlığı da dahil olmak üzere 9 il başkanlığı yönetimi tamamen feshedildi.

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar "mahkeme kararıyla görevde olmadıkları" gerekçesiyle yalnızca tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Görevden alınanlar arasında Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya da yer aldı.

Disipline sevk edilen isimler için "mutlak butlan davası içinde yer alan iddianamelerde bulunmaları ve mutlak butlak davasının parçası olmaları" gerekçesi öne sürüldü.

Son olarak CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. Gözbaşı, görevden alınmasının yanı sıra yönetimiyle birlikte kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP Antalya İl Başkanlığı’na Hasan Şahin’i atarken, CHP Kayseri İl Başkanlığı’na ise Okan Marzıoğlu’nu atadı.

CHP İzmir İl Başkanlığı’ndaki yönetim değişikliği sırasında Özgür Özel’in fotoğrafını parçalayanlar hakkında ise disiplin işlemi başlatılacağı duyuruldu.

Ağrı ili ve merkez ilçesi, Aksaray, Amasra, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçokoca ilçesi, Eskişehir, Hakkâri, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli il başkanları yönetimleriyle birlikte görevden alındı.

Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzun, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaşdemir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan ise kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Daha önce görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile görevden alınan Giresun ve Trabzon il başkanları da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Daha önce feshedilen 22 il başkanlığından 15'ine yeni atamalar yapıldı, 7 ilde il ve merkez ilçe yönetimleri görevden alındı.

Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kaldırıldı, grup başkanvekilliği devam ediyor

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ve ardından CHP Grup Başkanvekilliği silinen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı, yaptığı itiraz üzerine Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısında oybirliğiyle kaldırıldı.

Günaydın, kararın ardından grup başkanvekilliği görevine devam edecek.

YDK'nın tedbirli olarak kesin ihraca sevk ettiği diğer 8 milletvekilinin karara yaptığı itiraz ise 3 karşı oya karşılık 10 oyla reddedildi.