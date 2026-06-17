CHP MYK'da kritik kararlar: Özgür Çelik ve bazı il başkanları YDK'ya sevk edildi, Ankara İl Başkanlığı feshedildi

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki MYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu.

Müslim Sarı, yaptığı açıklamada "Ankara İl Başkanlığını, Kadın Kolları Genel Başkanı olan Asu Kaya ve yönetimini feshettik" dedi.

Sarı, ayrıca, 3 il başkanı ve 3 eski il başkanı disipline sevk edildiğini de açıkladı. Disipline sevk edilenler arasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bulunuyor.

Sarı'nın açıklamasına göre:

Disipline sevk edilenler:

• Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, disipline sevk edildi. Yerine Mahmut Edebali atandı.

• Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, disipline sevk edildi. Yerine Turgut Özkan atandı.

• Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi. Yerine henüz atama yapılmadı.

• İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik disipline sevk edildi.

• Mardin eski İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan ve Batman eski İl Başkanı Hüseyin Yaşar disipline sevk edildi.

Görevden alınanlar:

• Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar görevden alındı, yerine Hasan Nasır atandı.

• Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu görevden alındı, yerine Orhan Bayram atandı.

• Malatya İl Başkanı Barış Yıldız görevden alındı, yerine Hakan Satılmış atandı.

• Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık görevden alındı, Fahri Yıldırım atandı.

• İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alındı, yerine Utku Gümrükçü atandı.

Disipline sevk edilen isimler için "mutlak butlan davası içinde yer alan iddianamelerde bulunmaları ve mutlak butlak davasının parçası olmaları" gerekçesi öne sürüldü.

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