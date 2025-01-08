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CHP MYK'dan 10 kişilik “Hazırlık Komisyonu” kararı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), DEM Parti'nin İmralı ziyaretiyle başlayan süreçle ilgili 10 kişilik Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, komisyona başkanlık edecek.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP MYK'dan 10 kişilik “Hazırlık Komisyonu” kararı
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CHP MYK Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde saat 19:15'te başlayan toplantı yaklaşık üç saat sürdü. Toplantıda DEM Parti'nin İmralı'ya yaptığı ziyaret ile başlayan süreçte yaşanan gelişmelerin ele alındığı ve partinin tutumunun değerlendirildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; CHP Lideri Özel, DEM Parti heyetiyle Meclis'te yaptığı görüşmeyi MYK üyelerine anlattı.

Özel, grup toplantısında Meclis'te tüm partilerin katılacağı bir komisyon kurulması önerisinde bulunarak, "Meclis’te hiçbir siyasi partinin dışlanmadığı bir demokrasi planını işletecek, tam yetkili ve kamuoyunu şeffaflıkla bilgilendirecek bir komisyonun kurulmasını bir kez daha önermiş bulunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı. 

10 kişilik komisyon

CHP, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretiyle başlayan sürece ilişkin Hazırlık Komisyonu oluşturdu. CHP kurmayları 10 kişilik Hazırlık Komisyonu'na CHP'nin Gölge Adalet Bakanı Gökçe Gökçen'in başkanlık ettiğini aktardı. Komisyonda daha önce bu konuda görev almış ve tecrübeli kişiler yer alıyor.

"Memleketin sorunlarına çözüm üretecek ekonomik program hazırlığı"

MYK'da ayrıca ekonomik gelişmeler, asgari ücret ve emekli aylığı da gündeme geldi. CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ve Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Volkan Demir Türkiye'nin ekonomik tablosuna ve CHP'nin ekonomi turlarına ilişkin sunum yaptı. CHP'li kurmaylar sunumu "Memleketin sorunlarına çözüm üretecek ekonomik program hazırlığı" şeklinde değerlendirdi.

"CHP içerisinde sorun varmış gibi algı yaratanların çabası"

CHP'li kurmaylar, parti içinde yönetime muhalif milletvekillerinin bildiri yayınlayacağı iddialarına ilişkin olarak ise, "Sürekli konuşuluyor, ortada bir şey yok. Bu sadece sanki CHP içerisinde sorun varmış gibi algı yaratanların çabası. Mesele sadece bir bildiri yazılıp yazılmaması değil, parti tabanına, anketlere bakmakta fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

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