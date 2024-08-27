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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık üreticileri için yürüyüşe başladı: 100 kilometre yürüyecek

CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık yetiştiricisinin sorunlarına dikkat çekmek için Gürgentepe'deki fındık bahçesinden yola çıkarak Çamaş, Fatsa, Perşembe üzerinden Ordu merkeze yürüyüşe başladı.

Haber Merkezi
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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık üreticileri için yürüyüşe başladı: 100 kilometre yürüyecek
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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık yetiştiricisinin sorunları ve tarım alanlarının iktidar eliyle maden sahasına dönüştürülmesine tepki göstermek amacıyla Ordu'da 100 kilometrelik bir yürüyüş başlattı. Adıgüzel'e CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, partililer ve çiftçiler de eşlik ediyor.

ANKA'da yer alan habere göre, "Fındık da bizim, toprak da bizim, istilaya ve işgale son" ve "Karadan denize özgür Karadeniz, tam bağımsız Türkiye" sloganlarıyla başlayan yürüyüş, Adıgüzel'in Gürgentepe'deki fındık bahçesinden başlayıp Çamaş, Fatsa, Perşembe ilçeleri üzerinden Ordu il merkezine kadar devam edecek. Adıgüzel, yol üstündeki bahçeleri ve köyleri de ziyaret edecek.

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