CHP, orman yangınlarını Meclis gündemine taşıdı

Ankara (EKONOMİ)

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Türkiye’nin son günlerde artan orman yangınlarına dikkat çekti.

Emir, Bakan Yumaklı’ya şu soruları yöneltti:

“2025 yılı içerisinde bugüne kadar kaç orman yangını çıkmıştır? Bu yangınların il ve ilçe bazında dağılımı nasıldır? Yangın sezonu öncesinde kaç adet yangın söndürme uçağı, helikopteri ve kara aracı aktif hâle getirilmiştir? Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınla mücadele bütçesi 2025 yılı için ne kadardır? Geçen yıla göre artış ya da azalma olmuş mudur? Yangın sezonu öncesinde kaç tatbikat yapılmıştır? Bu tatbikatların tarihleri, yerleri ve katılımcı kurumlar nelerdir?”

‘Yangın söndürme uçağı hangi gerekçelerle reddedildi?’

Murat Emir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayındaki yangın söndürme uçağı kiralama talebinin hangi gerekçe ile reddedildiğini de sordu.

THK'ya ait yangın söndürme uçaklarının 2025 yılında kullanılıp kullanılmadığını, Eskişehir Seyitgazi'de hayatını kaybeden AKUT gönüllülerinin yangına sevk edilmeden önce yeterli ekipman ve güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını da gündeme taşıyan Murat Emir şöyle devam etti:

“Yangına ilk müdahalede gecikme yaşandığına dair iddialar doğru mudur? Eskişehir'de yangının ilk saatlerinde havadan müdahale neden yapılmamıştır? Bazı bölgelerde müdahale ekiplerinin yetersiz kaldığı, personel eksikliği yaşandığı ve gönüllülerin kendi imkânlarıyla mücadele ettiği iddialarına ilişkin Bakanlığınızın açıklaması nedir? Yangınla sebebi ile arazileri, evleri, malları zarar gören vatandaşlara ne zaman ve nasıl bir yardım yapılacaktır? Bakanlığınızın, maden ve enerji şirketlerine rant açmak amacıyla orman yangınlarını ‘fırsata çeviren’ uygulamalara karşı bir denetim ve şeffaflık politikası var mıdır? Yanan alanların yerleşime, turizme veya özel şirketlere açılmasını engelleyen hangi önlemler alınmaktadır?”