CHP Osmaniye İl Başkanı Döğüşçü hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü'nün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Osmaniye İl Başkanımız, kardeşim Mehmet Orhun Döğüşçü'ye Allah’tan rahmet, ailesine, örgütümüze ve Osmaniye'ye başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Döğüşçü için baş sağlığı mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Osmaniye İl Başkanımız, yol arkadaşımız Mehmet Orhun Döğüşçü’yü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Mehmet Orhun Döğüşçü’ye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!"