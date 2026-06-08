CHP, Özgür Özel ve İmamoğlu'nu takipten çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu ekibine devredilen CHP'nin resmi X hesabı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i takipten çıkarıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu takibe aldı.
21 Mayıs’ta Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki CHP 38’inci Olağan Kurultayı’nı iptal edilmiş, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesine karar verilmişti.
Aynı gün CHP’nin X hesabı Kılıçdaroğlu’nu takipten çıkmıştı.
İlk Kılıçdaroğlu paylaşımı
Bugün CHP’nin X hesabında 24 Mayıs’tan bu yana ilk kez gönderi yayınlandı.
Paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun yarın (9 Haziran) grup toplantısına başkanlık edeceği duyuruldu.
İmamoğu ve Özel takipten çıkıldı
Profilde Özel’in hesabı, İmamoğlu’nun ‘Cumhurbaşkanlığı aday ofisi’ adlı iki hesabı ve ‘CHP TBMM Grup Başkanlığı’ hesaplarının takipten çıkıldığı, Kılıçdaroğlu’nun hesabınınsa takibe alındığı görüldü.