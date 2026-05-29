CHP: Özgür Özel'in mitinginin iptali için başvuru yapılmadı

CHP'den yapılan yazılı açıklamada "CHP yönetiminin yarın Güvenpark’ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliği'ne başvurusu yoktur. Valilik, yarın çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatı ile olup olmadığını sormuş, CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır. Yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru söz konusu değildir" denildi.

Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in programları çakıştı

CHP'de 30 Mayıs'ta düzenlenecek Halk Buluşması'nda, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek. Aynı tarihte aynı saatte Özgür Özel de Ankara İl Başkanlığı'nda programa katılacak.

Programların çakışması nedeni ile Özel'in mitinginin iptal edilmesi için CHP Genel Merkezi'nin başvuruda bulunduğu iddia edildi. Ancak CHP, bu iddiayı yalanladı.