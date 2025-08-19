Tutuklamalar, davalar, soruşturmalar... CHP, nasıl bir yol izleyecek?

CHP yönetimi, partili belediyelere yönelik soruşturmalar, kurultay davası ve son olarak iktidar partisinin belediye başkanlarını transfer etme girişimleriyle zorlu bir dönemden geçiyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılmasıyla sarsılan parti, yeni taktik ve stratejiler üzerinde çalışmaya başladı.

CHP kulislerinde, bu sürecin nasıl yönetileceği ve partinin izleyeceği yol haritasına dair değerlendirmeler öne çıkıyor.

Özlem Çerçioğlu’nun istifasının ardından sosyal medyada ve kulis haberlerinde, Ankara, Afyon, Muğla ve Balıkesir büyükşehir belediye başkanlarının da AK Parti’ye geçeceği iddia edildi. Ancak bu isimler iddiaları sert bir dille reddetti. Özgür Özel’in Aydın mitingine katılan başkanlar, “Partideyiz” mesajı verdi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın, CHP kulislerinde, partinin yaşadığı zorlu süreçle ilgili yapılan tespitler ve izlenecek stratejiyle ilgili neler konuşulduğunu mercek altına aldı.

"Muhalefetin blok olarak hareket etmesini engellemeye dönük bir girişim"

CHP kurmayları, AK Parti'nin "transfer" hamlelerinin yeni olmadığına dikkat çekiyor ve bundan sonra da girişimlerde bulunmasının sürpriz olmayacağını savunuyor.

Belediye soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerle ilgili ise "Sonuçta milletvekili, belediye başkanı veya bürokrat, bu tür zorlu durumlarda nasıl tepki vereceğini kestiremeyebiliriz. Ama bunun seçmende karşılığı yok ve tabanımızı daha da kenetliyor" görüşünü dile getiriyorlar.

İktidarın transfer çabalarının "CHP'ye özel bir saldırı" olmadığını savunan bazı CHP kurmayları İYİ Parti milletvekilleri, Yeniden Refah Partili belediye başkanlarının transferlerini ve DEM Partili belediyelere kayyum atamalarını hatırlatıyor.

Kurmaylar bunların "muhalefetin blok olarak hareket etmesini engellemeye dönük bir girişim" olduğu yorumunu yapıyor.

Bir CHP yöneticisi ise İYİ Parti ve Zafer Partisi'nde "çözüm süreçli bir artış" olduğunu ancak CHP'nin hala birinci parti konumunu sürdürdüğüne işaret ediyor.

Çerçioğlu'nu gündemden çıkarma kararı

CHP'nin Aydın mitingi öncesinde yapılan merkez yönetim kurulu toplantısında da Özlem Çerçioğlu'nun istifası ve iktidarın yeni transfer olasılığı masaya yatırıldı.

Genel Başkan Özel, Çerçioğlu'nun yeniden belediye başkanı seçilme şansı olmadığını hatırlatarak ilgili tartışmaların gündemden çıkarılmasını istedi.

"Halkın iradesine, tepkisine sahip çıkacağız ama burada gömülüp kalırsak, bu bizi yanlış yollara götürür" mesajı veren Özel, bir sonraki seçimde Aydın'ı yine CHP'nin alacağını savundu.

CHP yönetimi bu çerçevede, yeni üye sayısının artırılması için kampanya başlatılması kararı aldı. Özel, Çerçioğlu'nun istifasının ardından Aydın'daki üye sayısını artırmak için de özel çalışma yapılmasını istedi.

CHP, Kasım 2023'den bu yana üye sayısının 700 bin civarında arttığını hesaplıyor.

Özel "İBB Borsası" iddialarını gündemde tutacak

CHP yönetimi, iktidarın transfer ve yargı eliyle yürütülen soruşturmalara karşı "İBB Borsası" iddialarını gündemde tutmayı planlıyor.

CHP kaynaklarının anlatımına göre AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Birinci ile ilgili açıkladığı dosyanın ardından, Genel Başkan Özel'e çok sayıda bilgi ve belge geldi.

"Mücahit Birinci tek değil, bu Birinci'nin tek işi de değil" iddiasında bulunan parti kurmayları, doğruluğu teyit edilen bilgilerin Özel tarafından kamuoyuna açıklanacağını söylüyor.

Kurmaylar, Birinci dosyasından sonra "moral üstünlüğün CHP'ye geçtiğini" iddia ediyor. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in gözaltına alındığı operasyon da Birinci dosyasına yanıt olarak nitelendiriliyor.

Kurultay davasından sonuç beklenmiyor

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan dava, 15 Eylül'e ertelenmişti.

CHP yönetimi bu duruşmadan somut bir sonuç çıkmasını beklemiyor.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.

CHP kurmayları mahkemeler arasındaki görüş farklığı tartışmasına dikkat çekerek davanın büyük bir olasılıkla Anayasa Mahkemesi'ne taşınacağını ve buradan da 5-6 aydan önce karar çıkmayacağı görüşünü savunuyor.

Olağan kurultay yapılacak

Partinin kurultay davasına kilitlenmeyeceğine işaret eden CHP yönetimi, yasal süresi de geldiği için olağan kurultay sürecini başlattı.

İl kongrelerinin ekim ayı sonunda tamamlanarak 39. Olağan Kurultay'ın kasım sonu veya aralık ayı başında yapılması planlanıyor. Kurultayda partinin yeni programı da oylamaya sunulacak.

CHP'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerini gerçekleştireceği 4-9 Eylül tarihlerinde aynı zamanda "program çalıştayı" yapılacak ve programa son biçimi verilecek.

Denge listesi çıkabilir

CHP yöneticileri, partili belediyelere yönelik operasyonlar ve iktidar partisinin transfer girişimlerinin, "safları daha sıkılaştırdığı" görüşünde.

Bazı parti kurmayları bunu güçlendirmek için olağan kurultayın bir fırsat olabileceğini ifade ediyor.

2023 Kurultayı'nda yarış yaşandığını ve Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu-Özel ekipleri arasında ciddi bir kutuplaşma olduğuna dikkat çekerek yeni dönemde bu tür kamplardan kaçınılacağına işaret ediyor.

Özel'in yeni dönemde "dışlayıcı" değil, tüm kesimleri kucaklayıcı bir strateji izlemesi gerektiğini söyleyen bir parti yöneticisi, bir süredir "parti içi muhalif" olarak nitelendirilen isimlerin önemli komisyon üyeliklerinde görevlendirildiğini ve saha çalışmalarında aktif rol aldıklarını vurguladı.

Kulislerde, partinin yeni oluşacak yönetim listesinin de bu çerçevede "bir denge listesi" olacağını, "parti içi muhalif" olarak nitelendirilen isimlerin de yönetime alınabileceğini belirtiyorlar.

İmamoğlu için dijital imza kampanyası

Erken seçim çağrıları iktidarda karşılık bulmasa da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kampanyası için açtığı ofis çalışmalarını sürdürüyor.

Özel İmamoğlu'nun tutuklandığı ilk günlerde, seçmenin yarıdan fazlası olarak hesaplanan 27 milyon imzayla aday göstermek için kampanya başlatmıştı.

Özel, haziran ayında bu sayının 20 milyonu bulduğunu açıkladı.

CHP yönetimi kampanyayı hızlandırmak için aday ofisinde kurulan sistemle "dijital imza" kampanyası başlatma kararı aldı.

Bu çerçevede, oluşturulan internet sitesi üzerinden seçmenler İmamoğlu'nun adaylığı için imza verebilecek.