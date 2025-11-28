  1. Ekonomim
CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nın ilk gününde yapılması planlanan tüzük değişikliklerini ele almak üzere toplanan Tüzük Hazırlık Komisyonu’nda tüzükte yapılacak değişiklikler delegeye sunulmak üzere onaylandı. CHP Parti Meclisi'nde üye sayısının 60’tan 80’e çıkarılmasını öngören tüzük değişikliği oy birliğiyle kabul edildi.

CHP Parti Meclisi 80 kişiye çıkıyor, gölge kabine Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne bağlanıyor
CHP’nin “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla düzenlediği 39. Olağan Kurultay’da yapacağı tüzük değişiklikleri netleşti. 

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci başkanlığında illerden birer delege, iki milletvekili ve iki Parti Meclisi (PM) üyesinden oluşan tüzük hazırlık komisyonu, kurultaya sunacağı taslağı tamamladı.

Medyascope'tan Özgecan Özgenç'in aktardığına göre komisyon PM’nin 80 kişiye çıkarılması, gençlik kotasında kademenin kaldırılması ve gölge kabinenin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne bağlanması için değişiklik yapılmasını düzenledi.

CHP Parti Meclisi'nde üye sayısının 60’tan 80’e çıkarılmasını öngören tüzük değişikliği oy birliğiyle kabul edildi.

80 kişilik Parti Meclisi

Mevcut tüzükte PM 60 kişiden oluşuyor. Kurultayda PM listelerinden 52 kişi, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listelerinden 8 kişi seçilerek partinin yönetimi oluşturuluyor. Medyascope’un edindiği bilgiye göre, PM üye sayısının 80 kişiye çıkarılacağı tüzük değişikliği kurultaya sunulacak.

Değişikliğin onaylanmasıyla birlikte kurultayda 70 kişi PM listelerinden ve 10 kişi BKSP listelerinden seçilerek, 80 kişilik yeni PM’yi oluşturacak.

Gençlik kotası birleşiyor

CHP’nin mevcut tüzüğünde 18-25 yaş aralığı için yüzde 10 gençlik kotası ve 25-40 yaş aralığı için yüzde 15 çalışma çağı kotası var. Uygulamadaki zorluklar nedeniyle tüzük hazırlık komisyonu kotada kademeyi kaldırmayı kurultaya önerecek.

Buna göre çalışma çağı ayrımına son verilerek 18-40 yaş aralığı için yüzde 25 oranında tek gençlik kotası olarak uygulanacak.

Gölge kabine tüzüğe giriyor

CHP’nin iktidar perspektifiyle, her bakanlığa karşılık gelecek şekilde oluşturduğu “gölge kabine” sistemi yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ile çalışacak. Tüzük hazırlık komisyonun tamamladığı çalışmaya göre, gölge kabine PM’den, CHP milletvekili grubundan veya partide aktif görevi olmayıp alanında uzman isimlerden seçilebilecek.

Tüzükte gölge kabine, geçici maddeyle “Süresi CHP iktidara geldiğinde biter” şeklinde düzenlenecek. Gölge bakanlıklara hükümet programını hazırlama, bakanlık politikalarını takip etme gibi görev tanımları yapılacak.

Ekrem İmamoğlu hapisten çıkana veya CHP yeni bir adayla yola devam etme kararı alana kadar, gölge kabineye de Genel Başkan başkanlık edecek.

