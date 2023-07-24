CHP Parti Meclisi'nde 12 saatlik toplantı

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Genel Merkezi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 12 saat sürdü.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunumuyla başlayan toplantıda, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 5 Temmuz'da görevden aldığı Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan ve İstanbul Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün yaptıkları itiraz oylandı.

Gizli oylamada, PM'nin üçte iki çoğunluğunun desteğini alamayan dört il ve bir ilçe başkanının itirazları kabul görmedi.

Toplantıda, PM üyelerinin yarıya yakınının söz konusu il ve ilçe başkanlarının göreve dönmesi yönünde oy kullandığı belirtildi.

CHP Parti Meclisi'nin, Genel Başkan Kılıçdaroğlu dahil 61 üyesi bulunuyor.

Türkiye Değişim Partisi CHP'ye katıldı

Toplantıda, Kastamonu İl Örgütü ile merkez, İnebolu ve Taşköprü ilçe örgütleri, Adana Yüreğir İlçe Örgütü, Kırklareli Babaeski İlçe Örgütü, Sinop Durağan İlçe Örgütü ve Tekirdağ Çerkezköy İlçe Örgütü'nün yönetim kurulu sayılarının artırılması talebi ise kabul edildi.

Türkiye Değişim Partisinin CHP'ye katılımının onaylanıp karara bağlandığı toplantıda, kurultay süreci ve ekonomi politikaları da görüşüldü.

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li milletvekilleri arasında yapılan Zoom toplantısı ile seçim sonuçlarının da gündeme geldiği, bu konulara ilişkin bazı PM üyeleri arasında tartışmaların yaşandığı öğrenildi.