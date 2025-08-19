  1. Ekonomim
CHP Parti Programı Çalıştayı, 4-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak

CHP'de yeni parti programının belirlenmesi kapsamında 4-9 Eylül tarihleri arasında "Program Çalıştayı" düzenlenecek.

CHP Parti Programı Çalıştayı, 4-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak
Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 4-9 Eylül 2024'te yapılan olağanüstü tüzük kurultayında alınan karar doğrultusunda başlatılan parti programı değişikliği çalışmalarında sona gelindi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin başkanlığında yürütülen hazırlıklar kapsamında, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerince toplumun genelini ilgilendiren eğitim, sağlık, adalet, ekonomi, iç ve dış politika ile gençlik gibi alanlarda çalışmalar sürdürülüyor.

Program dolayısıyla CHP'de saha çalışmalarına da ağırlık veriliyor. 81 il ve 973 ilçede örgütlü olan partide, teşkilat mensupları, ülke genelinde toplumun beklentilerini ölçüyor. Parti programına yönelik görüş ve talepler, il başkanlıklarınca genel merkeze iletiliyor.

Bu doğrultuda yeni parti programıyla ilgili çalışmalar ile görüş ve önerileri ele almak adına 4-9 Eylül tarihleri arasında "Program Çalıştayı" düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Ankara'da yapılması planlanan çalıştaya, MYK üyeleri, Parti Meclisi üyeleri, 81 il teşkilatı ve partililer katılacak.

Yeni program, delegenin iradesine sunulacak

CHP tüzüğüne göre, parti programında değişiklik yapma yetkisi kurultayda bulunuyor. Çalıştay ile elde edilecek çıktılar sayesinde son hali verilecek olan yeni parti programı, kasımda yapılması beklenen 39. Olağan Kurultay'da 1323 kurultay delegesinin oyuna sunulacak. Program değişikliğinde karar yeter sayısı için kurultay üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak.

