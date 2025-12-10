CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre: Ortada bir hukuksuzluk var, adayımıza sahip çıkacağız

ANKARA(EKONOMİ)

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, yeni dönemde iktidara doğru giden bir parti olarak kadrolarını güçlendirdiklerini belirterek, gölge kabinenin en geç pazartesi gününe kadar açıklanacağını belirttiler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut ve kurultay sonrası Parti Sözcülüğü görevini üstlenen Emre, bir grup gazeteciyle bir araya gelerek kurultay sonrası yeni dönemde izleyecekleri yol haritasını ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladılar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Kasım 2023 ile Aralık 2025 döneminin CHP açısından mücadele dönemi olduğuna dikkati çekerek, iktidarın CHP üzerindeki baskısının yerel seçimlerin ardından arttığını söyledi.

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultay’da, kadrolarını genişlettiğini ve güçlendirdiğini, önümüzdeki dönemde topluma CHP iktidarının neler yapacağını anlatacaklarını belirten Bulut, "Bu dönem hem mücadele hem de ‘iktidarda CHP’ görüntüsünü vermek istiyoruz'" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı aday ofisi vatandaşın sorunlarını gündeme taşıyacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Parti Programı’nın yakın dönemde hükümet programına çevrileceğini belirterek, “Genel Merkez siyasi mücadeleyi verecek, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi yurttaşın sorunlarını gündeme taşıyacak” dedi.

Bulut, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde görev yapacak gölge kabine üyelerinin en geç pazartesi gününe kadar açıklanacağını belirterek, gölge kabinenin yapısına ilişkin olarak “İktidarda hangi bakanlıklar varsa birebir gölgesi kurulacak” dedi.

Gölge kabinenin sözcüsü olacak

Parti Sözcüsü Emre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 15 günde bir Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin toplantılarına başkanlık edeceğini söyledi.

Gölge kabinenin yapısı hakkında bilgi veren Emre, Gölge Kabinenin bir sözcüsünün olmasının planlandığını belirtti.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, yargı süreçlerinin hatırlatılması ve “İmamoğlu aday olamazsa Özgür Özel mi aday olacak?” sorusunu ise “Bu ön kabul ile hareket edemeyiz. Öyle olursa iktidarın yargı operasyonlarına teslim olmuş oluruz. Ortada bir hukuksuzluk var. Buradaki duruşumuz net. Bizim cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz isim Ekrem İmamoğlu. Bir kampanya yapmadan 15 buçuk milyon insan oy verdi Kampanya yaptıktan sonra da 25 milyona ulaştı” şeklinde yanıtladı.

Mitingler sürecek

Emre, CHP’nin her hafta farklı bir kentte ve İstanbul’un ilçelerinde gerçekleştirdiği mitinglere ilişkin soruyu ise “Mitinglerin yapılması çok önemli, mitingler devam edecek. Arkadaşlarımız tahliye olurlarsa o zaman yapacaklarımız farklı olabilir” dedi.

Emre, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin soru üzerine, kayyum uygulamasının halen devam ettiğini ve antidemokratik uygulamaların sürdürüldüğünü belirterek, demokratikleşme adına adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, anketlere ilişkin soru üzerine, “31 Mart seçimlerinden bu yana sadece 1 ay 0.5 puan geride kaldık. Onun dışında hep biz öndeydik. Son gelen ankette de 2.8 gibi bir farkla öndeyiz” yanıtını verdi.