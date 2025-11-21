CHP Parti yeni parti programını tanıttı

ANKARA (EKONOMİ)

“Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye” ismi ile yenilenen parti program taslağının tanıtımı CHP Genel merkezinde Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımı ile gerçekleşti.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke yenilenen parti programının sunumunu yaptı. CHP Genel Sekreteri Böke, “Toplum sözleşmemizi adalet, eşitlik ve özgürlük üzerine kurmakta kararlıyız. Bu toplum sözleşmesinde siyasi rövanşizmin yerini hukukun üstünlüğü alacak. Düşman hukukunun yerini adil yargılanma hakkı alacak. Siyasi yargının yerini bağımsız ve tarafsız yargı olacak” diye konuştu. Böke, programı her yerden, her kesimden, her yaştan, her görüşten yurttaşla birlikte yazdıklarını belirterek, “Onlar anlattı, biz dinlemekle kalmadık; ihtiyaç duyduğumuz yeni vizyonu birlikte geliştirdik” dedi.

CHP’nin hazırladığı yeni programda ‘kalkınma ve ekonomi ‘ başlığında CHP’nin sosyal demokrat bir perspektifle eşitlikçi, adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma vizyonunu benimsediği belirtilerek, kalkınmayı ekonomik büyümeden kaynaklı üretim ve gelir artışı ile birlikte toplumsal refahı ve adaleti güçlendiren bir dönüşüm süreci olarak gördüğü kaydedildi.

Sunumu yapılan taslak programda ekonomi alanında öne çıkan başlıklar şöyle:

Vergi reformu ile emek ve üretimi teşvik eden, yüksek kazançları daha fazla vergilendiren, dolaylı vergileri azaltarak düşük ve orta gelir gruplarını koruyan bir sistem kurulacaktır. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacaktır. Üretken olmayan varlıklar öncelikli olarak vergilendirilecektir. Emek üzerindeki vergi yükleri azaltılacaktır. Gelir vergisi tarife dilimleri ve bu dilimlere uygulanan kesinti oranları çalışanlar lehine yeniden düzenlenecektir.

Vergi denetimleri tehdit ve baskı unsuru olarak değil, vergide etkinliği ve adaleti sağlamak amacıyla uygulanacaktır. Denetimler, siyasi cezalandırma aracı olmaktan çıkarılacaktır.

Vergi cennetleri listesi sürekli olarak güncellenecek ve açıklanacaktır. Yurt dışı yerleşiklerin emlak satın alımı “karşılıklılık” ilkesiyle düzenlenecek, emlak alanlara gerekli şartları taşımaları durumunda sadece oturma ve ekonomik faaliyette bulunma imkânı sağlanacaktır.

Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası fiyat istikrarı hedefiyle çelişmeme kaydıyla üretim, istihdam, tüketim ve yatırım ilişkilerini birlikte gözeten bir çerçevede politika uygulayacaktır.

Merkez Bankası ve kamu bankalarının idare merkezleri başkent Ankara’da olacaktır.

Kamu bankaları tanımlanmış görev ve amaçları doğrultusunda çalışacak, TBMM’ye etkin şekilde hesap verecektir. Kamu bankalarının, kalkınma planlamasıyla uyumlu biçimde stratejik sektörlere yönelik özel finansman programlar yürütmesi sağlanacaktır. Bu doğrultuda üretim, ihracat, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi öncelikli alanlar için farklılaştırılmış finansman havuzları oluşturulacaktır

Gelişen teknolojiler, yapay zekâ, nesnelerin interneti, robotik teknolojiler, biyoteknoloji ve uzay teknolojileri aktif biçimde teşvik edilecektir. Enerji verimliliği uygulamaları ve akıllı iş yönetim sistemleri desteklenerek sanayi üretiminde sürdürülebilirlik artırılacaktır

Kırsal kalkınma, kırsal bölgelerde yaşam koşullarının geliştirilmesi ve kır-kent dengesinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasıyla sağlanacaktır

Çiftçinin güvenle üretimini planlayabileceği bir destekleme sistemi inşa edilecektir. Destek mekanizmaları, tarımsal üretimin etkinliğini ve kırsal kalkınma hedeflerini gözeterek planlı hale getirilecek ve güçlendirilecektir. Ürün destekleri öngörülebilir bir süre içerisinde duyurulacaktır. Tarımsal destekler, tam ve zamanında ödenecektir. Kanunlarda belirlenen destekler, merkezi bütçeden çiftçilere eksiksiz şekilde aktarılacaktır.

İklim değişikliğine ve yarattığı sonuçlara karşı dayanıklı tarımsal üretim modelleri ve ürün çeşitleri geliştirilerek gıda güvenliği, güvencesi ve sürdürülebilirlik sağlanacaktır.

Emek verimliliğinin artması nitelikli işlerin çoğalması, çalışanların yetkinliklerinin artırılması, üretim süreçlerinin demokratikleştirilmesi, sağlıklı bir iş-yaşam dengesinin kurulmasını içeren kapsamlı emek ve kalkınma politikaları ile sağlanacaktır. Ağır çalışma koşulları ve baskı yoluyla üretim artışı sağlamaya çalışan pratiklere izin verilmeyecektir. Uygulanan emek politikalarıyla çalışma yaşamında asgari ücret istisnai hale getirilecektir.

Sendikalaşmaya dönük fiili ve idari engeller ortadan kaldırılacaktır. Grev hakkı ertelenemez hale getirilecek, toplu sözleşme ve örgütlenme hakkı anayasal güvenceye kavuşturulacaktır

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı demokratikleştirilecek, komisyonda emek temsili güçlendirilecek, komisyonun ve komisyon kararlarının üzerindeki siyasi etki ortadan kaldırılacaktır.

Çalışma yaşamında eşit işe eşit ücret ilkesini ihlal eden işverenlere yönelik caydırıcı yaptırımlar uygulanacaktır.

Her piyasa ve sektöre uygun rekabetçilik düzeyi toplumsal refahın artırılması temelinde tanımlanacaktır. Rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı faaliyetlerle mücadele ile ekonomik gücün kötüye kullanımını engellemek temeldir

Bölgesel eşitsizlikleri ve bölgesel istihdam farklarını ortadan kaldırmak üzere politikalar geliştirilecek, özel yatırım teşvikleri oluşturulacaktır.