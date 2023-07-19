CHP PM 23 Temmuz'da toplanacak
CHP'nin parti meclisi toplantısında, parti içi ve ekonomik gelişmeler ile kongre süreci ele alınacak.
CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 23 Temmuz Pazar günü toplanacak.
Parti genel merkezindeki toplantı saat 13.00'te yapılacak.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayacak toplantıda, parti içi ve ekonomik gelişmeler ile kongre süreci ele alınacak.
Belediye başkanları toplantısı 22 Temmuz'da yapılacak
CHP'li belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 22 Temmuz Cumartesi toplanacak.
Parti genel merkezinde yapılacak CHP Belediye Başkanları Toplantısı saat 13.00'te başlayacak.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği toplantıya tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katılacak.
Toplantıda, yerel seçim öncesi hazırlıklar ele alınacak.