CHP PM Üyesi Necati Yağcı: Okul saldırılarını yüzeysel açıklamalarla geçiştiremeyiz

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırılarına yönelik açıklama yapan CHP Parti Meclisi Üyesi Necati Yağcı, bunların Türkiye’de daha önce görülmeyen türden bir şiddetin ortaya çıkışı olduğunu söyledi.

Bu yüzden çocukları buna iten nedenleri yüzeysel açıklamalarla geçiştirilemeyeceğini dile getiren Yağcı, “Gittikçe derinleşmeye açık sorun gündemin öncelikli maddesi olmalı. Okul güvenliğinden, silaha erişime, psikolojik hizmetlerden, aile destek mekanizmalarına kadar kapsamlı ve siyaset üstü bir eylem planı şart. oldukça endişe verici. Hayatını kaybeden öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyorum” dedi.